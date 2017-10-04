Владимир Епифанцев пожаловался на внимание назойливых фанаток

В его видео появляются полуобнаженные девушки, которые предстают в откровенных позах. Благодаря такому проекту на Владимира обращено огромное внимание представительниц прекрасной половины, от внимания которых он уже устал.«Проблема девушек в том, что, считая себя не глухой и не слепой, они желают со мной общаться. И даже намереваются встретиться. Надеюсь, мне не нужно объяснять, что те сотни, или даже тысячи девушек, которые пишут мне, создают образ, даже выговорить не могу тот набор поганых слов, к которым прибегают, чтобы классифицировать мой психотип», – считает Владимир.Но актер непреклонен и считает, что знакомства с девушками, которые хотят с ним увидеться только из-за его популярности, совершенно не нужны.