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Владимир Епифанцев пожаловался на внимание назойливых фанаток

Сегодня, 11:47
Актер Владимир Епифанцев некоторое время назад начал снимать провокационные ролики для Инстаграма.

Владимир Епифанцев пожаловался на внимание назойливых фанаток
В его видео появляются полуобнаженные девушки, которые предстают в откровенных позах. Благодаря такому проекту на Владимира обращено огромное внимание представительниц прекрасной половины, от внимания которых он уже устал.

Владимир Епифанцев пожаловался на внимание назойливых фанаток


«Проблема девушек в том, что, считая себя не глухой и не слепой, они желают со мной общаться. И даже намереваются встретиться. Надеюсь, мне не нужно объяснять, что те сотни, или даже тысячи девушек, которые пишут мне, создают образ, даже выговорить не могу тот набор поганых слов, к которым прибегают, чтобы классифицировать мой психотип», – считает Владимир.

Но актер непреклонен и считает, что знакомства с девушками, которые хотят с ним увидеться только из-за его популярности, совершенно не нужны.

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Ключевые слова: Владимир Епифанцев

Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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