Владимир Епифанцев пожаловался на внимание назойливых фанаток

«Проблема девушек в том, что, считая себя не глухой и не слепой, они желают со мной общаться. И даже намереваются встретиться. Надеюсь, мне не нужно объяснять, что те сотни, или даже тысячи девушек, которые пишут мне, создают образ, даже выговорить не могу тот набор поганых слов, к которым прибегают, чтобы классифицировать мой психотип», – считает Владимир.
Но актер непреклонен и считает, что знакомства с девушками, которые хотят с ним увидеться только из-за его популярности, совершенно не нужны.