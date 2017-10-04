Юлия Меньшова не может согласиться со списком победителей премии "ТЭФИ"

Телеведущая Юлия Меньшова искренне полагала, что организаторы в этом году отметят программу "Наедине со всеми", но к сожалению четвертый год подряд передача, будучи номинированной, не смогла одержать победу.«Программа «Наедине со всеми» была номинирована на «ТЭФИ» в четвертый раз за четыре года своего существования. Но... и в четвертый раз, побыв в номинации, не получила золотую статуэтку. Я лично не расстроена, потому что довольно равнодушна к любым знакам отличия и премиям. Честно... — делится Меньшова.- Но в этот раз сожалела о том, что, поскольку проект уже закрыт, я могла бы со сцены поблагодарить всех, кто его делал все эти годы, и сказать огромное спасибо нашим героям, которые были интересны не только своими профессиональными победами, но главным образом — своей человеческой сутью и искренностью. Вся наша команда и я прожили невероятно интересные четыре года жизни, и мы гордились, да и продолжаем гордиться тем, что делали эту программу. А это очень редкое и ценное ощущение!»Напомним, что в этом году программа "Наедине со всеми" была снята с эфира Первого канала. По словам Юлии, это решение было принято совместно с дирекцией телеканала.