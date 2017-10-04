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Юлия Меньшова не может согласиться со списком победителей премии "ТЭФИ"

Сегодня, 16:14
На днях в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии "ТЭФИ" за достижения в области телевидения.

Юлия Меньшова не может согласиться со списком победителей премии "ТЭФИ"
Телеведущая Юлия Меньшова искренне полагала, что организаторы в этом году отметят программу "Наедине со всеми", но к сожалению четвертый год подряд передача, будучи номинированной, не смогла одержать победу.

Юлия Меньшова не может согласиться со списком победителей премии "ТЭФИ"


«Программа «Наедине со всеми» была номинирована на «ТЭФИ» в четвертый раз за четыре года своего существования. Но... и в четвертый раз, побыв в номинации, не получила золотую статуэтку. Я лично не расстроена, потому что довольно равнодушна к любым знакам отличия и премиям. Честно... — делится Меньшова.

Юлия Меньшова не может согласиться со списком победителей премии "ТЭФИ"


- Но в этот раз сожалела о том, что, поскольку проект уже закрыт, я могла бы со сцены поблагодарить всех, кто его делал все эти годы, и сказать огромное спасибо нашим героям, которые были интересны не только своими профессиональными победами, но главным образом — своей человеческой сутью и искренностью. Вся наша команда и я прожили невероятно интересные четыре года жизни, и мы гордились, да и продолжаем гордиться тем, что делали эту программу. А это очень редкое и ценное ощущение!»

Напомним, что в этом году программа "Наедине со всеми" была снята с эфира Первого канала. По словам Юлии, это решение было принято совместно с дирекцией телеканала.

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Ключевые слова: Юлия Меньшова

Количество просмотров: 2 704
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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