Татьяна Навка показала снимки с отдыха в компании мамы

42-летняя супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова отправилась на каникулы в компании мамы. Для отдыха в бархатный сезон женщины выбрали Крым.Подписчики Навки не смогли устоять перед очарованием её матери и засыпали фотографии восхищенными комментариями. "Любовь к Крыму я испытываю всю свою сознательную жизнь. Как же приятно окунуться в воспоминания детства! Не проходило ни одного лета, чтобы мы с родителями не побывали в Крыму" - написала спортсменка.Кроме прогулок по набережной, фигуристку ждало ещё одно важное дело: "Посадила дерево Лавр на аллее Олимпийцев в "Артеке". Лавр считали священным деревом, его венками украшали головы победителей в Древней Греции".