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Татьяна Навка показала снимки с отдыха в компании мамы

Вчера, 20:18
Фигуристка Татьяна Навка проводит отпуск в Крыму.

Татьяна Навка показала снимки с отдыха в компании мамы
42-летняя супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова отправилась на каникулы в компании мамы. Для отдыха в бархатный сезон женщины выбрали Крым.

Татьяна Навка показала снимки с отдыха в компании мамы


Татьяна Навка показала снимки с отдыха в компании мамы


Подписчики Навки не смогли устоять перед очарованием её матери и засыпали фотографии восхищенными комментариями. "Любовь к Крыму я испытываю всю свою сознательную жизнь. Как же приятно окунуться в воспоминания детства! Не проходило ни одного лета, чтобы мы с родителями не побывали в Крыму" - написала спортсменка.

Татьяна Навка показала снимки с отдыха в компании мамы


Кроме прогулок по набережной, фигуристку ждало ещё одно важное дело: "Посадила дерево Лавр на аллее Олимпийцев в "Артеке". Лавр считали священным деревом, его венками украшали головы победителей в Древней Греции".

Татьяна Навка показала снимки с отдыха в компании мамы


Татьяна Навка показала снимки с отдыха в компании мамы


Татьяна Навка показала снимки с отдыха в компании мамы


Татьяна Навка показала снимки с отдыха в компании мамы

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Ключевые слова: Татьяна Навка

Количество просмотров: 3 497
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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