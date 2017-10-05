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У Николая Караченцова диагностировали рак

Сегодня, 09:22
В сентябре стало известно о госпитализации легендарного актера Николая Караченцова.

У Николая Караченцова диагностировали рак
Сообщалось, что состояние актера тяжелое, но родственники звезды уверяли, что он чувствует себя гораздо луше. На днях Караченцову сделали биопсию ткани и с помощью компьютерной томографии обнаружили новообразование в легком.

«У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее», – поделилась супруга Николая Петровича.

У Николая Караченцова диагностировали рак


Об опухоли женщина поделилась еще в начале сентября в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". По ее словам, специалисты нашли новообразование после автомобильной аварии, в которую они попали в начале года.

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Ключевые слова: Николай Караченцов

Количество просмотров: 2 106
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы, ntv.ru

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