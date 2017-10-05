У Николая Караченцова диагностировали рак

Сообщалось, что состояние актера тяжелое, но родственники звезды уверяли, что он чувствует себя гораздо луше. На днях Караченцову сделали биопсию ткани и с помощью компьютерной томографии обнаружили новообразование в легком.«У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее», – поделилась супруга Николая Петровича.Об опухоли женщина поделилась еще в начале сентября в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". По ее словам, специалисты нашли новообразование после автомобильной аварии, в которую они попали в начале года.