Элина Камирен уедет в другой город ради работы, бросив дочку

Буквально через несколько недель в Сочи состоится Sochi Fashion Week, где по подиуму пройдет Элина.«Принять участие в мероприятии мне предложила журналист и телеведущая Алеся Шикун, с которой меня познакомила крестная моей дочери Анна Диречина, - делится Камирен. - Я ей очень благодарна, что она выбрала именно меня! Сперва мы обсуждали эту тему вскользь, но потом вновь пересеклись на дне рождения общения друга Артема Сорокина и еще раз все как следует обговорили, приняв окончательное решение.Я с радостью согласилась - люблю красивые мероприятия, плюс обожаю Сочи и при каждой возможности стараюсь там бывать. Считаю, для меня это огромная честь и возможность познакомиться с талантливыми дизайнерами, а также встретить своих старых друзей и приятно провести с ними время. Благодарю основателя этой недели моды, Папина Апрояна».Элине сложно оставить дочку Сашу на длительное время, но она попросила свою маму присмотреть за наследницей, которая согласилась с удовольствием.