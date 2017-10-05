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Элина Камирен уедет в другой город ради работы, бросив дочку

Сегодня, 09:38
В ближайшее время поклонники звезды главной телестройки страны Элины Камирен будут удивлены, увидев ее в новом амплуа.

Элина Камирен уедет в другой город ради работы, бросив дочку
Буквально через несколько недель в Сочи состоится Sochi Fashion Week, где по подиуму пройдет Элина.

«Принять участие в мероприятии мне предложила журналист и телеведущая Алеся Шикун, с которой меня познакомила крестная моей дочери Анна Диречина, - делится Камирен. - Я ей очень благодарна, что она выбрала именно меня! Сперва мы обсуждали эту тему вскользь, но потом вновь пересеклись на дне рождения общения друга Артема Сорокина и еще раз все как следует обговорили, приняв окончательное решение.

Элина Камирен уедет в другой город ради работы, бросив дочку


Я с радостью согласилась - люблю красивые мероприятия, плюс обожаю Сочи и при каждой возможности стараюсь там бывать. Считаю, для меня это огромная честь и возможность познакомиться с талантливыми дизайнерами, а также встретить своих старых друзей и приятно провести с ними время. Благодарю основателя этой недели моды, Папина Апрояна».

Элине сложно оставить дочку Сашу на длительное время, но она попросила свою маму присмотреть за наследницей, которая согласилась с удовольствием.

Элина Камирен уедет в другой город ради работы, бросив дочку

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Ключевые слова: Элина Камирен

Количество просмотров: 273
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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