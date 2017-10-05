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Евгений Осин отрицательно относится к критике в свой адрес

Сегодня, 09:56
Сегодня, 5 октября, день рождения празднует Евгений Осин, ему исполнилось 53 года.

Евгений Осин отрицательно относится к критике в свой адрес
В последнее время в жизни Евгения не все гладко, сейчас он находится на реабилитации от алкогольной зависимости. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила спрогнозировать будущее мужчины, изучив его жизненный код.

«Осин, как сердечный человек, всегда переживает из-за мелочей, но, с другой стороны, нет более сочувствующего собеседника, чем он - проблемы окружающих он воспринимает, как собственные. Но ему не хватает энергии и поэтому он подвержен постоянным перепадам настроения. Он очень упертый, у него нет полутонов. Спорить с ним бесполезно, критику он не приемлет. Если он что-то решил, его бесполезно переубеждать. Ревнивый - жить с ним непросто», - считает Клара.

Евгений Осин отрицательно относится к критике в свой адрес


По мнению Кузденбаевой, гармония в жизни певца наступит, если он займется духовной практикой. Думаю, конечно, если у человека нет никакой внутренней установки, мало что ему уже поможет.

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Ключевые слова: Евгений Осин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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