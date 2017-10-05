Евгений Осин отрицательно относится к критике в свой адрес

«Осин, как сердечный человек, всегда переживает из-за мелочей, но, с другой стороны, нет более сочувствующего собеседника, чем он - проблемы окружающих он воспринимает, как собственные. Но ему не хватает энергии и поэтому он подвержен постоянным перепадам настроения. Он очень упертый, у него нет полутонов. Спорить с ним бесполезно, критику он не приемлет. Если он что-то решил, его бесполезно переубеждать. Ревнивый - жить с ним непросто», - считает Клара.
По мнению Кузденбаевой, гармония в жизни певца наступит, если он займется духовной практикой. Думаю, конечно, если у человека нет никакой внутренней установки, мало что ему уже поможет.