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Катя Гордон осмелилась раскритиковать Максима Фадеева

Сегодня, 10:04
Известный юрист, певица и композитор Катя Гордон изредка высказывает свое мнение касательно каких-то событий в шоу-бизнесе, выступая от имени Гади Картон.

Катя Гордон осмелилась раскритиковать Максима Фадеева
Катя решила прокомментировать ситуацию с поиском новой солистки в группу Серебро. Женщину все отговаривали от обнародования данного сообщения, но она все таки решилась.

Катя Гордон осмелилась раскритиковать Максима Фадеева


«В сотый раз наипозитивнейшая группа SEREBRO, несущая в массы идеи женской дружбы и любви... Наидобрейшего Максима Фадеева ищет солистку. Оставшиеся девочки голо жмутся друг к другу, демонстрируют тепло отношений в коллективе... Гадя Кортон как всегда рифмой об актуальном. Как мне сказали несколько деятелей шоу-биза: «Кать, ты что! Не выставляй! Мстить будет». Я подумала: «Что за глупые слухи и не изменила себе», – призналась Катя.

Катя Гордон осмелилась раскритиковать Максима Фадеева


Напомним, что на днях Полина Фаворская сообщила о своем решении покинуть группу Серебро. Максим Фадеев даже задумался над тем, чтобы сделать из коллектива дуэт, так как солистки с момента основания группы довольно часто менялись.

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Ключевые слова: Катя Гордон, Серебро

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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