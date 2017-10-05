Катя Гордон осмелилась раскритиковать Максима Фадеева

Катя решила прокомментировать ситуацию с поиском новой солистки в группу Серебро. Женщину все отговаривали от обнародования данного сообщения, но она все таки решилась.«В сотый раз наипозитивнейшая группа SEREBRO, несущая в массы идеи женской дружбы и любви... Наидобрейшего Максима Фадеева ищет солистку. Оставшиеся девочки голо жмутся друг к другу, демонстрируют тепло отношений в коллективе... Гадя Кортон как всегда рифмой об актуальном. Как мне сказали несколько деятелей шоу-биза: «Кать, ты что! Не выставляй! Мстить будет». Я подумала: «Что за глупые слухи и не изменила себе», – призналась Катя.Напомним, что на днях Полина Фаворская сообщила о своем решении покинуть группу Серебро. Максим Фадеев даже задумался над тем, чтобы сделать из коллектива дуэт, так как солистки с момента основания группы довольно часто менялись.