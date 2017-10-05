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Ксения Собчак поделилась подробностями нового проекта

Сегодня, 10:41
Известная телеведущая Ксения Собчак и ее коллега Антон Красовский на протяжении нескольких месяцев публикует снимки, на которых они предстают в образах разных эпох.

Ксения Собчак поделилась подробностями нового проекта
Теперь же выяснилось, что такие преображения являются частью нового проекта, который будет транслироваться на телеканале "Пятница!"

Ксения Собчак поделилась подробностями нового проекта


«Каждый из нас хоть раз задумывался: а почему я родился в другую эпоху? В прекрасном XIX веке или во времена Римской империи. Одному хочется кутить с Пушкиным в Питере, другому — пировать с Калигулой в Древнем Риме. Телеканал «Пятница!» включает машину времени, чтобы ответить на вопросы: кому и где стоило бы жить?

Ксения Собчак поделилась подробностями нового проекта


В течение программы мы будем оценивать, что ели, как развлекались, где и с кем спали наши великие предки. Невиданный тест на ужасы и прелести золотых веков всемирной истории вы сможете пройти вместе с нашими ведущими — Ксенией Собчак и Антоном Красовским, — звучит синопсис будущего проекта, название которого пока держится в секрете», — поделился Антон Красовский.

Теперь же фанаты с нетерпением ожидают премьеру новой программы.

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 2 561
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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