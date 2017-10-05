Ксения Собчак поделилась подробностями нового проекта

Теперь же выяснилось, что такие преображения являются частью нового проекта, который будет транслироваться на телеканале "Пятница!"«Каждый из нас хоть раз задумывался: а почему я родился в другую эпоху? В прекрасном XIX веке или во времена Римской империи. Одному хочется кутить с Пушкиным в Питере, другому — пировать с Калигулой в Древнем Риме. Телеканал «Пятница!» включает машину времени, чтобы ответить на вопросы: кому и где стоило бы жить?В течение программы мы будем оценивать, что ели, как развлекались, где и с кем спали наши великие предки. Невиданный тест на ужасы и прелести золотых веков всемирной истории вы сможете пройти вместе с нашими ведущими — Ксенией Собчак и Антоном Красовским, — звучит синопсис будущего проекта, название которого пока держится в секрете», — поделился Антон Красовский.Теперь же фанаты с нетерпением ожидают премьеру новой программы.