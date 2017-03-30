Режиссер Роман Полански вновь угодил в грандиозный скандал

Знаменитый режиссер впервые обвинялся в изнасиловании в 1977 году - тогда его жертвой стала 13-летняя Саманта Геймер. Следствие по этому запутанному делу шло несколько десятков лет - Полански даже пришлось покинуть США, чтобы не угодить за решетку.Он перебрался во Францию, затем в Польшу, и всё это время продолжал снимать фильмы, получившие множество наград и признание зрителей. В 2010 году факты из тёмного прошлого вновь всплыли - об изнасиловании заявила Шарлотта Льюис, на момент преступления ей было 16 лет. Чуть позже свои претензии к режиссеру предъявила ещё одна женщина, подвергшаяся изнасилованию в 1973 году, когда ей также было 16 лет.На днях решилась заговорить ещё одна жертва Полански, актриса Рената Ленгэр. 61-летняя женщина заявила, что режиссер совершил с ней насильственные действия в 1972 году, когда ей было 15. Рената призналась, что тогда ей было стыдно говорить о случившемся, ничего не знали даже её родители.Полански с супругой Эммануэль Сенье