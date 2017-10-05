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Анна Седокова заговорила о звездах, которые изменяют своим женам

Сегодня, 20:55
Несколько дней назад известная певица Анна Седокова презентовала клип на композицию "Не твоя вина", в которой речь идет об изменах.

Анна Седокова заговорила о звездах, которые изменяют своим женам
Видео за довольно короткий промежуток времени посмотрело огромное количество пользователей сети. А также Седокова написала статью для одного издания, в котором высказалась об изменах.

Анна Седокова заговорила о звездах, которые изменяют своим женам


«Я знаю многие примеры образцово-показательных семей на обложках глянцевых журналов, в которых, как только гаснет свет камер, мужчина сажает в свою машину другую женщину, а женщина набирает номер другого мужчины. Это обратная сторона глянца. Многие считают эти семьи идеальными, стремятся быть похожими на них, мечтают об этом, вот только они не знают, что практически у каждой девушки в этом городе есть фото этого самого голого мужа, присланное ночью», – считает артистка.

Сама Анна сталкивалась с предательством любимого человека, с которым в итоге решила разорвать связь.

Анна Седокова заговорила о звездах, которые изменяют своим женам

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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