Анна Седокова заговорила о звездах, которые изменяют своим женам

Видео за довольно короткий промежуток времени посмотрело огромное количество пользователей сети. А также Седокова написала статью для одного издания, в котором высказалась об изменах.«Я знаю многие примеры образцово-показательных семей на обложках глянцевых журналов, в которых, как только гаснет свет камер, мужчина сажает в свою машину другую женщину, а женщина набирает номер другого мужчины. Это обратная сторона глянца. Многие считают эти семьи идеальными, стремятся быть похожими на них, мечтают об этом, вот только они не знают, что практически у каждой девушки в этом городе есть фото этого самого голого мужа, присланное ночью», – считает артистка.Сама Анна сталкивалась с предательством любимого человека, с которым в итоге решила разорвать связь.