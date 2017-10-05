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Антон Гусев смирился с тем, что Виктория Романец получает гораздо больше него

Сегодня, 21:11
Недавно состоялась тайная свадьба звезд знаменитого реалити-шоу "Дом-2" Антона Гусева и Виктории Романец.

Антон Гусев смирился с тем, что Виктория Романец получает гораздо больше него
Пара сообщила о бракосочетании уже после того, как они оформили отношения. На днях молодые люди побеседовали с поклонниками, и Антон высказался касательной своей "маленькой" зарплаты.

Антон Гусев смирился с тем, что Виктория Романец получает гораздо больше него


«Я зарабатываю одну сумму, а Вика – другую. У нас раздельный бюджет. Вика зарабатывает через социальные сети, а мои 250 000 рублей достаются не так легко. Я езжу на встречи по сетевому бизнесу, занимаюсь продажей костюмов. Сейчас есть женщины, которые зарабатывают в десять раз больше. Например, Ольга Бузова. Это не значит, что мужчина рядом с такой женщиной», – сообщил Антон.

Виктория никогда не скрывала тот факт, что зарабатывала больше всех своих мужчин, видимо, Гусева это нисколько не смущает.

Антон Гусев смирился с тем, что Виктория Романец получает гораздо больше него

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Ключевые слова: Антон Гусев, Виктория Романец

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, ВКонтакте

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