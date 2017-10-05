Антон Гусев смирился с тем, что Виктория Романец получает гораздо больше него

Пара сообщила о бракосочетании уже после того, как они оформили отношения. На днях молодые люди побеседовали с поклонниками, и Антон высказался касательной своей "маленькой" зарплаты.«Я зарабатываю одну сумму, а Вика – другую. У нас раздельный бюджет. Вика зарабатывает через социальные сети, а мои 250 000 рублей достаются не так легко. Я езжу на встречи по сетевому бизнесу, занимаюсь продажей костюмов. Сейчас есть женщины, которые зарабатывают в десять раз больше. Например, Ольга Бузова. Это не значит, что мужчина рядом с такой женщиной», – сообщил Антон.Виктория никогда не скрывала тот факт, что зарабатывала больше всех своих мужчин, видимо, Гусева это нисколько не смущает.