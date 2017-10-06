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Максим поделилась проблемой в личной жизни

Сегодня, 09:24
Известная певица Максим не любит афишировать свою личную жизнь, да и общение с журналистами происходит довольно редко.

Максим поделилась проблемой в личной жизни
На днях же исполнительница дела интервью и поделилась историей из своей личной жизни. Максим вспомнила сложный период, когда разошлась со своим избранником.

Максим поделилась проблемой в личной жизни


«У меня сейчас такой переломный момент. Он связан с личной жизнью, – рассказала певица. – Были, конечно, моменты относительно творческой карьеры. Я долго работала как малобюджетный артист. Я понимала, что надо развиваться. В один момент я собиралась идти работать в другую сферу. Мое образование и начитанность позволяют мне приобретать себе разные профессии, но я заглянула в свой гардероб и поняла, что в этом меня не возьмут работать в офис.

Максим поделилась проблемой в личной жизни


Сегодня работали над новой песней «Оно». У меня такие названия в альбоме будут: «Дура» и тому подобное. Они чуть-чуть грустные, но в то же время стебные и веселые. Они как раз-таки о переломном моменте, о том, что некоторые больные отношения нужно менять».

В последнее время Максим сократила количество выступлений и оказалось, что это связано с усталостью. Сама певица была вынуждена пересмотреть свой график.

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Ключевые слова: Максим

Количество просмотров: 1 196
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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