Максим поделилась проблемой в личной жизни

На днях же исполнительница дела интервью и поделилась историей из своей личной жизни. Максим вспомнила сложный период, когда разошлась со своим избранником.«У меня сейчас такой переломный момент. Он связан с личной жизнью, – рассказала певица. – Были, конечно, моменты относительно творческой карьеры. Я долго работала как малобюджетный артист. Я понимала, что надо развиваться. В один момент я собиралась идти работать в другую сферу. Мое образование и начитанность позволяют мне приобретать себе разные профессии, но я заглянула в свой гардероб и поняла, что в этом меня не возьмут работать в офис.Сегодня работали над новой песней «Оно». У меня такие названия в альбоме будут: «Дура» и тому подобное. Они чуть-чуть грустные, но в то же время стебные и веселые. Они как раз-таки о переломном моменте, о том, что некоторые больные отношения нужно менять».В последнее время Максим сократила количество выступлений и оказалось, что это связано с усталостью. Сама певица была вынуждена пересмотреть свой график.