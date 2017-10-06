Яна Кошкина оправдалась за обнаженную фотосессию

Телеведущая решила прокомментировать горячие снимки и рассказать, не чувствует ли она неловкость, снимаясь обнаженной.«Я человек, честно говоря, малостеснительный. Меня вот спрашивают: «Ты не стесняешься целоваться в кадре?» А меня учили этому пять лет в театральной академии. Поэтому я совершенно не стесняюсь. Как без этого? Я отношусь к этому исключительно как к работе», - признается Яна.По ее словам, родители спокойно отнеслись к такой фотосессии дочери.«От мамы я пока никаких комментариев не услышала, а папе все очень понравилось. Он сказал, что получилось все очень достойно, не пошло, а художественно. Можно и в одетом виде сфотографироваться так, что будет смотреться вульгарно. А можно сняться в обнаженном виде, но очень-очень эстетично», - сообщила Кошкина.Многие же пользователи Сети задались вопросом, естественные ли формы Яны или это отличный результат работы пластических хирургов.