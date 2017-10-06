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Яна Кошкина оправдалась за обнаженную фотосессию

Сегодня, 11:49
На днях пользователи Сети активно обсуждали обнаженную фотосессию Яны Кошкиной, которая была напечатана в журнале MAXIM.

Яна Кошкина оправдалась за обнаженную фотосессию
Телеведущая решила прокомментировать горячие снимки и рассказать, не чувствует ли она неловкость, снимаясь обнаженной.

«Я человек, честно говоря, малостеснительный. Меня вот спрашивают: «Ты не стесняешься целоваться в кадре?» А меня учили этому пять лет в театральной академии. Поэтому я совершенно не стесняюсь. Как без этого? Я отношусь к этому исключительно как к работе», - признается Яна.

Яна Кошкина оправдалась за обнаженную фотосессию


По ее словам, родители спокойно отнеслись к такой фотосессии дочери.

«От мамы я пока никаких комментариев не услышала, а папе все очень понравилось. Он сказал, что получилось все очень достойно, не пошло, а художественно. Можно и в одетом виде сфотографироваться так, что будет смотреться вульгарно. А можно сняться в обнаженном виде, но очень-очень эстетично», - сообщила Кошкина.

Многие же пользователи Сети задались вопросом, естественные ли формы Яны или это отличный результат работы пластических хирургов.

Яна Кошкина оправдалась за обнаженную фотосессию

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Ключевые слова: Яна Кошкина

Количество просмотров: 325
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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