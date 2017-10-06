Напомним, что девушка обучается в МГАХИ имени Сурикова, откуда периодически делится со своими фолловерами снимками. Но о личной жизни Александры мало что известно, она старается держать ее в тайне и никогда не общается с журналистами.
Внучка Никита Михалкова показала снимки с округлившимся животом
Сегодня, 13:13
Недавно в микроблоге внучки легендарного режиссера Никиты Михалкова Александры появился снимок, который поразил ее подписчиков.
На фотографии можно заметить, что у девушки приличный срок беременности, таким образом 25-летняя Александра решила сообщить о своем интересном положении.
Напомним, что девушка обучается в МГАХИ имени Сурикова, откуда периодически делится со своими фолловерами снимками. Но о личной жизни Александры мало что известно, она старается держать ее в тайне и никогда не общается с журналистами.
Напомним, что девушка обучается в МГАХИ имени Сурикова, откуда периодически делится со своими фолловерами снимками. Но о личной жизни Александры мало что известно, она старается держать ее в тайне и никогда не общается с журналистами.
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Ключевые слова: Никита Михалков
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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