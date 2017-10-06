Внучка Никита Михалкова показала снимки с округлившимся животом

На фотографии можно заметить, что у девушки приличный срок беременности, таким образом 25-летняя Александра решила сообщить о своем интересном положении.Напомним, что девушка обучается в МГАХИ имени Сурикова, откуда периодически делится со своими фолловерами снимками. Но о личной жизни Александры мало что известно, она старается держать ее в тайне и никогда не общается с журналистами.