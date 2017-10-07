Бейонсе и Джей Зи впервые появились на публике с близнецами

Исполнители только один раз показали своих малышей, а потом ни разу не были замечены вместе с ними. На днях же пара вместе с дочерью Блу Айви и с близнецами погуляли по Нью-Йорку.Папарацци удалось заснять семью, но при этом лица детей не видно. Бейонсе и Джей Зи стараются уберечь свою семью от пристального внимания общественности, но все таки фанаты с нетерпением ждут, когда же супруги снова решатся показать малышей.