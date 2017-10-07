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Бейонсе и Джей Зи впервые появились на публике с близнецами

Сегодня, 16:29
Этим летом в семье известных музыкантов, Бейонсе и Джей Зи, случилось радостное событие, певица подарила своему супругу близнецов.

Бейонсе и Джей Зи впервые появились на публике с близнецами
Исполнители только один раз показали своих малышей, а потом ни разу не были замечены вместе с ними. На днях же пара вместе с дочерью Блу Айви и с близнецами погуляли по Нью-Йорку.

Бейонсе и Джей Зи впервые появились на публике с близнецами


Папарацци удалось заснять семью, но при этом лица детей не видно. Бейонсе и Джей Зи стараются уберечь свою семью от пристального внимания общественности, но все таки фанаты с нетерпением ждут, когда же супруги снова решатся показать малышей.

Бейонсе и Джей Зи впервые появились на публике с близнецами

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Ключевые слова: Бейонсе, Джей Зи

Количество просмотров: 2 756
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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