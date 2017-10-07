Папарацци удалось заснять семью, но при этом лица детей не видно. Бейонсе и Джей Зи стараются уберечь свою семью от пристального внимания общественности, но все таки фанаты с нетерпением ждут, когда же супруги снова решатся показать малышей.
Бейонсе и Джей Зи впервые появились на публике с близнецами
Сегодня, 16:29
Этим летом в семье известных музыкантов, Бейонсе и Джей Зи, случилось радостное событие, певица подарила своему супругу близнецов.
Исполнители только один раз показали своих малышей, а потом ни разу не были замечены вместе с ними. На днях же пара вместе с дочерью Блу Айви и с близнецами погуляли по Нью-Йорку.
Папарацци удалось заснять семью, но при этом лица детей не видно. Бейонсе и Джей Зи стараются уберечь свою семью от пристального внимания общественности, но все таки фанаты с нетерпением ждут, когда же супруги снова решатся показать малышей.
Папарацци удалось заснять семью, но при этом лица детей не видно. Бейонсе и Джей Зи стараются уберечь свою семью от пристального внимания общественности, но все таки фанаты с нетерпением ждут, когда же супруги снова решатся показать малышей.
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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