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Юлия Салибекова не смогла промолчать на слова Максима Фадеева

Вчера, 23:22
Некоторое время назад Сеть всполошила новость об уходе из известной группы Серебро Полины Фаворской.

Юлия Салибекова не смогла промолчать на слова Максима Фадеева
Продюсер коллектива Максим Фадеев объявил об интернет-кастинге и рекомендовал не претендовать на место в группе участникам различных телепроектов.

Юлия Салибекова не смогла промолчать на слова Максима Фадеева


«Этот пост повлек за собой очень много негатива в мою сторону. На меня обрушились насмешки, язвительные комментарии, обсуждения. Я считаю, что Максим в своем сообщении незаслуженно обидел всех бывших участников телешоу, сказав, что эта якобы плохая репутация и клеймо мешают в дальнейшей раскрутке и развитии. Надо понимать, что Максим Фадеев далеко не последний человек в нашем шоу-бизнесе, к его мнению прислушиваются. Так что именно он поставил нам это клеймо», - возмутилась звезда "Дома-2" Юлия Салибекова.

Юлия Салибекова не смогла промолчать на слова Максима Фадеева


Такая реакция Фадеева видимо связана с тем, что в его продюсерском центре состоит экс-участник реалити-шоу Олег Майами, для создания соответствующего образа которому пришлось потратить немало времени.

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Ключевые слова: Юлия Салибекова, Максим Фадеев

Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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