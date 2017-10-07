Юлия Салибекова не смогла промолчать на слова Максима Фадеева

Продюсер коллектива Максим Фадеев объявил об интернет-кастинге и рекомендовал не претендовать на место в группе участникам различных телепроектов.«Этот пост повлек за собой очень много негатива в мою сторону. На меня обрушились насмешки, язвительные комментарии, обсуждения. Я считаю, что Максим в своем сообщении незаслуженно обидел всех бывших участников телешоу, сказав, что эта якобы плохая репутация и клеймо мешают в дальнейшей раскрутке и развитии. Надо понимать, что Максим Фадеев далеко не последний человек в нашем шоу-бизнесе, к его мнению прислушиваются. Так что именно он поставил нам это клеймо», - возмутилась звезда "Дома-2" Юлия Салибекова.Такая реакция Фадеева видимо связана с тем, что в его продюсерском центре состоит экс-участник реалити-шоу Олег Майами, для создания соответствующего образа которому пришлось потратить немало времени.