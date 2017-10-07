Фанаты с трудом узнали Ольгу Бузову на фотографиях

Девушки праздновали выход нового альбома Ольги. Девушка не могла не поделиться своей радостью с подписчиками и опубликовала фотографии в своем микроблоге."Мои девочки устроили мне сюрприз. Забрали меня со студии, и устроили в честь выхода альбома маленький уютный романтический ужин. Ваша любовь бесценна. Вы знаете, сколько мне приходится работать, и как сложно мне все дается. Завтра вставать в 8 утра, но сегодня мой день. Спасибо вам за этот вечер!", - поделилась Бузова.Но фолловеры с трудом узнали телеведущую на снимках, заметив, что выглядит она не очень хорошо. А судя по всему виной этому стал нетипичный для Ольги яркий макияж, который придал ей лишних лет.