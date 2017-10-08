Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

В Сети активно обсуждается конфликт между Виктором Дробышем и Ольгой Бузовой

Сегодня, 14:01
Карьера телеведущей Ольги Бузовой в музыкальной индустрии не дает покоя многим представителям российского шоу-бизнеса.

В Сети активно обсуждается конфликт между Виктором Дробышем и Ольгой Бузовой
На этот раз певческие способности Бузовой решил обсудить музыкальный продюсер Виктор Дробыш, сняв пародийный клип на Ольгу.

«Я очень рад, что на этой Фабрике мы прикоснулись к «творчеству» Ольги Бузовой. Она, безусловно, талантливый человек, только до сих пор никто не знает, в чем заключается ее талант. Я как музыкант уверен, что музыка - не самая сильная ее сторона. Более того, возводя фанеру в официоз, она делает плохо всему российскому шоу-бизнесу », - считает Виктор.

В Сети активно обсуждается конфликт между Виктором Дробышем и Ольгой Бузовой


Ольга не смогла промолчать и ответила с критикой в адрес продюсера.

«В этой истории жалко только фабрикантов, ведь их продюсер никогда не сможет им рассказать о том, как действительно быть первыми в музыке, так как его треки лишь изредка попадали хотя бы в топ-200 российского iTunes. А по поводу пародии на меня актрисы из сериала «Универ», я рада, что хотя бы после этого, страна узнала о попытках Настасьи запеть», - делится Ольга.

Поклонники Бузовой тоже встали на сторону телеведущей и раскритиковали продюсера за такие слова в адрес девушки. А сама Ольга призналась, что теперь для нее не существует Дробыша, хотя он сам в свое время хотел с ней сотрудничать.

В Сети активно обсуждается конфликт между Виктором Дробышем и Ольгой Бузовой

← Анастасия Стоцкая очень остро реагиру... Гоша Куценко поделился своим горем с п... →

Ключевые слова: Виктор Дробыш, Ольга Бузова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Бывшая жена Дмитрия Тарасова оценила музыкальные способности Ольги Бузовой
В сети появился очень некрасивый кадр Ольги Бузовой
Игорь Матвиенко дал оценку творчеству Ольги Бузовой
Поклонники встали на защиту Ольги Бузовой после неоднозначного поста в Сети
Самое популярное за неделю
Комментарии

Степан Меньщиков был шокирован, узнав о том, что старший сын был рожден не от него Проблемы в семье экс-участника популярного реалити-шоу "Дом-2" Степана Меньщикова стали полной неожиданностью для фанатов мужчины.
Сергей Лазарев до сих пор со слезами на глазах вспоминает скончавшегося брата На днях в очередном выпуске передачи "Честное слово" на Первом канале с Юрием Николаевым гостем стал известный певец Сергей Лазарев.
Элина Камирен собирается переехать в Сочи в квартиру мамы Некоторое время назад звезда главной телестройки страны Элина Камирен сообщила, что ей предложили работу в Сочи.
Ольга Рапунцель написала послание мужу, требуя развод Сейчас в личной жизни звезды знаменитого реалити-шоу "Дом-2" Ольги Рапунцель настали тяжелые времена.
Гоша Куценко поделился своим горем с подписчиками На днях в своем микроблоге популярный актер Гоша Куценко решил поделиться с фолловерами скорбной новостью.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.