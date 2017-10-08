В Сети активно обсуждается конфликт между Виктором Дробышем и Ольгой Бузовой

На этот раз певческие способности Бузовой решил обсудить музыкальный продюсер Виктор Дробыш, сняв пародийный клип на Ольгу.«Я очень рад, что на этой Фабрике мы прикоснулись к «творчеству» Ольги Бузовой. Она, безусловно, талантливый человек, только до сих пор никто не знает, в чем заключается ее талант. Я как музыкант уверен, что музыка - не самая сильная ее сторона. Более того, возводя фанеру в официоз, она делает плохо всему российскому шоу-бизнесу », - считает Виктор.Ольга не смогла промолчать и ответила с критикой в адрес продюсера.«В этой истории жалко только фабрикантов, ведь их продюсер никогда не сможет им рассказать о том, как действительно быть первыми в музыке, так как его треки лишь изредка попадали хотя бы в топ-200 российского iTunes. А по поводу пародии на меня актрисы из сериала «Универ», я рада, что хотя бы после этого, страна узнала о попытках Настасьи запеть», - делится Ольга.Поклонники Бузовой тоже встали на сторону телеведущей и раскритиковали продюсера за такие слова в адрес девушки. А сама Ольга призналась, что теперь для нее не существует Дробыша, хотя он сам в свое время хотел с ней сотрудничать.