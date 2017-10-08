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Гоша Куценко поделился своим горем с подписчиками

Сегодня, 14:07
На днях в своем микроблоге популярный актер Гоша Куценко решил поделиться с фолловерами скорбной новостью.

Гоша Куценко поделился своим горем с подписчиками
6 октября ушла из жизни легендарный врач-невролог Ксения Семенова, которой было 98 лет. она всю свою жизнь посвятила помощи детям с ДЦП.

Гоша Куценко поделился своим горем с подписчиками


«Не стало нашей Ксении Александровны Семеновой. Самого человечного человека на Земле. Нет слов... Она навсегда останется в памяти детишек, их родителей, всех, кому она отдала свое сердце, любовь, великие знания, жизнь. До последнего вздоха она лечила, учила и строила новую больницу для детишек. Блокада Ленинграда, врач- хирург на передовой, основатель первых учреждений и направлений лечения ДЦП в СССР и во всем мире. Мы называли Ксению Александровну святой, а она улыбалась в ответ и говорила о деле своей жизни. Вечная память», - поделился актер в микроблоге.

Мужчина не рассказал, каким образом познакомился с Ксенией Александровной, но видимо их вместе свело желание помочь больным детям в фонде Куценко "Шаг вместе".

Гоша Куценко поделился своим горем с подписчиками

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Ключевые слова: Гоша Куценко

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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