Гоша Куценко поделился своим горем с подписчиками

6 октября ушла из жизни легендарный врач-невролог Ксения Семенова, которой было 98 лет. она всю свою жизнь посвятила помощи детям с ДЦП.«Не стало нашей Ксении Александровны Семеновой. Самого человечного человека на Земле. Нет слов... Она навсегда останется в памяти детишек, их родителей, всех, кому она отдала свое сердце, любовь, великие знания, жизнь. До последнего вздоха она лечила, учила и строила новую больницу для детишек. Блокада Ленинграда, врач- хирург на передовой, основатель первых учреждений и направлений лечения ДЦП в СССР и во всем мире. Мы называли Ксению Александровну святой, а она улыбалась в ответ и говорила о деле своей жизни. Вечная память», - поделился актер в микроблоге.Мужчина не рассказал, каким образом познакомился с Ксенией Александровной, но видимо их вместе свело желание помочь больным детям в фонде Куценко "Шаг вместе".