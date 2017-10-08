Элина Камирен собирается переехать в Сочи в квартиру мамы

Теперь же женщина признается, что готовится к переезду в этот город, где недавно ее мама приобрела жилье.«Квартиру, расположенную в поселке недалеко от Олимп-парка мама купила в конце апреля, - делится Камирен. - Место шикарное, до моря 800 метров, а из окон открывается вид на заснеженные горы. Хороший район - тихий, нетусовочный - то, что надо для спокойной жизни. Дом клубного плана, очень красивый - в камне, лепнине. Квартира со своей большой террасой. Сразу же начали ремонт, но он затянулся, потому что из-за близости к парку, где проходит то «Кинотавр», то «Формула-1», то «Новая волна», во время проведения этих мероприятия невозможно движение тяжелой техники, необходимой для перевозки стройматериалов. Зато у нас безопасная зона, поселок охраняет ФСБ, плюс очень классные соседи».Напомним, что Элина одна занимается воспитанием дочери Саши, неоценимую помощь в этом ей оказывает мама.