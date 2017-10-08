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Элина Камирен собирается переехать в Сочи в квартиру мамы

Сегодня, 14:34
Некоторое время назад звезда главной телестройки страны Элина Камирен сообщила, что ей предложили работу в Сочи.

Элина Камирен собирается переехать в Сочи в квартиру мамы
Теперь же женщина признается, что готовится к переезду в этот город, где недавно ее мама приобрела жилье.

Элина Камирен собирается переехать в Сочи в квартиру мамы


«Квартиру, расположенную в поселке недалеко от Олимп-парка мама купила в конце апреля, - делится Камирен. - Место шикарное, до моря 800 метров, а из окон открывается вид на заснеженные горы. Хороший район - тихий, нетусовочный - то, что надо для спокойной жизни. Дом клубного плана, очень красивый - в камне, лепнине. Квартира со своей большой террасой. Сразу же начали ремонт, но он затянулся, потому что из-за близости к парку, где проходит то «Кинотавр», то «Формула-1», то «Новая волна», во время проведения этих мероприятия невозможно движение тяжелой техники, необходимой для перевозки стройматериалов. Зато у нас безопасная зона, поселок охраняет ФСБ, плюс очень классные соседи».

Напомним, что Элина одна занимается воспитанием дочери Саши, неоценимую помощь в этом ей оказывает мама.

Элина Камирен собирается переехать в Сочи в квартиру мамы

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Ключевые слова: Элина Камирен

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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