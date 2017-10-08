Сергей Лазарев до сих пор со слезами на глазах вспоминает скончавшегося брата

В ходе беседы с ведущим исполнитель затронул довольно личные темы. Он вспомнил старшего брата Пашу, который ушел из жизни более двух лет назад.«Это был очень непростой год, когда мы потеряли Пашу, - делится Лазарев. - Это был, конечно, удар для всех нас. Спустя два года, день в день с Пашей, умирает папа. По факту, мы остались с мамой вдвоем. С Пашей мы были близки в детстве, потом жизнь нас развела, а года за два до смерти мы вновь очень сблизились, я ему помог с работой. Были в его биографии черные полосы, Паша сумел выправить все. И мы были этому очень рады. Но кто-то сверху посчитал, что его жизнь должна закончиться так рано…»Единственное радует исполнителя, что он успел познакомиться со своим племянником Никитой, и даже присутствовал на его крестинах.