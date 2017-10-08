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Сергей Лазарев до сих пор со слезами на глазах вспоминает скончавшегося брата

Сегодня, 14:40
На днях в очередном выпуске передачи "Честное слово" на Первом канале с Юрием Николаевым гостем стал известный певец Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев до сих пор со слезами на глазах вспоминает скончавшегося брата
В ходе беседы с ведущим исполнитель затронул довольно личные темы. Он вспомнил старшего брата Пашу, который ушел из жизни более двух лет назад.

Сергей Лазарев до сих пор со слезами на глазах вспоминает скончавшегося брата


«Это был очень непростой год, когда мы потеряли Пашу, - делится Лазарев. - Это был, конечно, удар для всех нас. Спустя два года, день в день с Пашей, умирает папа. По факту, мы остались с мамой вдвоем. С Пашей мы были близки в детстве, потом жизнь нас развела, а года за два до смерти мы вновь очень сблизились, я ему помог с работой. Были в его биографии черные полосы, Паша сумел выправить все. И мы были этому очень рады. Но кто-то сверху посчитал, что его жизнь должна закончиться так рано…»

Единственное радует исполнителя, что он успел познакомиться со своим племянником Никитой, и даже присутствовал на его крестинах.

Сергей Лазарев до сих пор со слезами на глазах вспоминает скончавшегося брата

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Ключевые слова: Сергей Лазарев

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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