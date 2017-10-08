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Криштиану Роналду поделился совместным снимком беременной подруги с его тремя наследниками

Сегодня, 16:14
Знаменитый футболист Криштиану Роналду часто радует своих подписчиков снимками из повседневной жизни, показывая троих детей и беременную подружку.

Криштиану Роналду поделился совместным снимком беременной подруги с его тремя наследниками

Недавно в Инстаграм спортсмена появилось милое фото, которое восхитило его фанатов. На снимке запечатлена Джорджина Родригес с близнецами Евой и Матео на руках, которые родились четыре месяца назад, а рядом сидит 7-летний Криштиану-младший.

Криштиану Роналду поделился совместным снимком беременной подруги с его тремя наследниками


Напомним, что в скором времени у футболиста родится еще один ребенок, которого подарит ему возлюбленная в ближайший месяц.

Криштиану Роналду поделился совместным снимком беременной подруги с его тремя наследниками

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Ключевые слова: Криштиану Роналду

Количество просмотров: 2 899
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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