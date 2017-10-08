Криштиану Роналду поделился совместным снимком беременной подруги с его тремя наследниками

Недавно в Инстаграм спортсмена появилось милое фото, которое восхитило его фанатов. На снимке запечатлена Джорджина Родригес с близнецами Евой и Матео на руках, которые родились четыре месяца назад, а рядом сидит 7-летний Криштиану-младший.Напомним, что в скором времени у футболиста родится еще один ребенок, которого подарит ему возлюбленная в ближайший месяц.