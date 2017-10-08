Слава поддержала Ольгу Бузову в скандале с Виктором Дробышем

На что Бузова не стала молчать и ответила: «Пока некоторые, чтобы их музыкальное творчество заметили, делают на меня пародии, я, выпустив вчера свой дебютный альбом «Под звуки поцелуев» который за 15 минут возглавил iTunes, сразу после премьеры поехала на студию, и продолжаю работать».Известная певица Слава решила поддержать Ольгу и сделала откровенное признание, сказав, что сама долгое время выступала под фонограмму.«Я тоже первые пять лет выступала под фонограмму, в этом нет ничего страшного. У меня не было музыкального образования, и все это время я работала над вокалом. Сейчас уже десять лет выступаю с живым звуком. Ольга большой трудоголик, и только за одно это ее можно уважать», - заявила Слава.Внезапный и стремительный успех Бузовой не дает покоя многим российским певцам, которые публично критикуют девушку, а эти слова очень задевают Ольгу.