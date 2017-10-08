Слава поддержала Ольгу Бузову в скандале с Виктором Дробышем

Известная певица Слава решила поддержать Ольгу и сделала откровенное признание, сказав, что сама долгое время выступала под фонограмму.
«Я тоже первые пять лет выступала под фонограмму, в этом нет ничего страшного. У меня не было музыкального образования, и все это время я работала над вокалом. Сейчас уже десять лет выступаю с живым звуком. Ольга большой трудоголик, и только за одно это ее можно уважать», - заявила Слава.
Внезапный и стремительный успех Бузовой не дает покоя многим российским певцам, которые публично критикуют девушку, а эти слова очень задевают Ольгу.