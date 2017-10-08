Ольга Бузова до сих пор не может простить экс-супруга

Премьеру также посетила и Ольга Бузова, которая выглядела очень элегантно. Ольга подобрала комбинезон молочного цвета, а сверху накинула короткую шубу. Во время интервью Бузова вспомнила развод со своим экс-супругом Дмитрием Тарасовым.«За время спектакля я несколько раз плакала и столько же раз смеялась, я вообще человек с тонкой душевной организацией... Как же важно вовремя говорить «Я люблю тебя» или «Прости», потому что потом может быть поздно, я тоже теряла близких людей... Все нужно делать вовремя. И лучший друг Сэма предал его – все это очень реалистично, удар в спину от самых близких людей – это ощущение мне тоже знакомо. Все ситуации из мюзикла я пропускала сегодня через себя…», - поделилась Ольга.Стоит отметить, что в конце 2016 года Бузова официально развелась с Дмитрием Тарасовым и очень тяжело пережила развод. После этого она все свое время посвятила работе, благодаря чему смогла завоевать музыкальный олимп.