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Ольга Бузова до сих пор не может простить экс-супруга

Вчера, 23:08
На днях в Москве состоялся премьерный показ мюзикла "Привидение", собравший огромное количество звезд российского шоу-бизнеса.

Ольга Бузова до сих пор не может простить экс-супруга
Премьеру также посетила и Ольга Бузова, которая выглядела очень элегантно. Ольга подобрала комбинезон молочного цвета, а сверху накинула короткую шубу. Во время интервью Бузова вспомнила развод со своим экс-супругом Дмитрием Тарасовым.

«За время спектакля я несколько раз плакала и столько же раз смеялась, я вообще человек с тонкой душевной организацией... Как же важно вовремя говорить «Я люблю тебя» или «Прости», потому что потом может быть поздно, я тоже теряла близких людей... Все нужно делать вовремя. И лучший друг Сэма предал его – все это очень реалистично, удар в спину от самых близких людей – это ощущение мне тоже знакомо. Все ситуации из мюзикла я пропускала сегодня через себя…», - поделилась Ольга.

Ольга Бузова до сих пор не может простить экс-супруга


Стоит отметить, что в конце 2016 года Бузова официально развелась с Дмитрием Тарасовым и очень тяжело пережила развод. После этого она все свое время посвятила работе, благодаря чему смогла завоевать музыкальный олимп.

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 4 407
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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