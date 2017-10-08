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Сергей Жуков необычным способом поздравил жену с днем рождения

Вчера, 23:34
Сегодня поздравления в честь дня рождения принимает бывшая участница группы "ВИА Сливки" Регина Бурд.

Сергей Жуков необычным способом поздравил жену с днем рождения
Женщине исполнилось 32 года, о чем она поведала своим подписчикам, оставив пост в микроблоге.

«Сегодня Мне 32. Каждый день благодарю бога за огромное счастье быть мамой, женой и дочкой... Спасибо вам, мои близкие, родные, любимые люди - за нежность, Любовь и заботу, которой вы меня окружаете... Будьте здоровы и счастливы... Большего мне не надо... люблю», - написала Регина.

Сергей Жуков необычным способом поздравил жену с днем рождения


Ее муж, известный певец Сергей Жуков, решил записать видеопоздравление, обратившись к жене.

«Лишь бы чувствовать влюбленность рук и снова быть от счастья без ума... С днем рождения, моя любимая Региночка», - подписал видео Сергей.

Напомним, что у супругов подрастают трое замечательных детей, 8-летняя Николь, 7-летний Энджел и 3-летний Мирон.

Сергей Жуков необычным способом поздравил жену с днем рождения

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Ключевые слова: Сергей Жуков, Регина Бурд

Количество просмотров: 8 164
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Сергей Жуков необычным способом поздравил жену с днем рождения Сегодня поздравления в честь дня рождения принимает бывшая участница группы "ВИА Сливки" Регина Бурд.
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