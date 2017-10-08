Сергей Жуков необычным способом поздравил жену с днем рождения

Женщине исполнилось 32 года, о чем она поведала своим подписчикам, оставив пост в микроблоге.«Сегодня Мне 32. Каждый день благодарю бога за огромное счастье быть мамой, женой и дочкой... Спасибо вам, мои близкие, родные, любимые люди - за нежность, Любовь и заботу, которой вы меня окружаете... Будьте здоровы и счастливы... Большего мне не надо... люблю», - написала Регина.Ее муж, известный певец Сергей Жуков, решил записать видеопоздравление, обратившись к жене.«Лишь бы чувствовать влюбленность рук и снова быть от счастья без ума... С днем рождения, моя любимая Региночка», - подписал видео Сергей.Напомним, что у супругов подрастают трое замечательных детей, 8-летняя Николь, 7-летний Энджел и 3-летний Мирон.