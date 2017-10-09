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Лена Ленина оказывает помощь маме Александра Барыкина

Сегодня, 09:09
Шесть лет назад всех шокировала информация о внезапной смерти известного композитора и певца Александра Барыкина.

Лена Ленина оказывает помощь маме Александра Барыкина
После кончины сына мама исполнителя Александра Георгиевна осталась одна. Но ее поддерживает Лена Ленина, она покупает ей лекарства, на которые пожилой женщине не хватает денег.

Лена Ленина оказывает помощь маме Александра Барыкина


«Не забываю маму покойного Александра Барыкина, отправила с помощницей кое-каких лекарств ей в помощь. Растроганная Александра Георгиевна записала видео. Если бы каждый из нас взял бы себе хотя бы одного одинокого старика в подшефные, то мир был бы добрее. Помогаете ли вы таким людям? И если вы знаете одиноких стариков, высылайте их контакты, будем находить в городах их проживания добрых людей, которые возьмутся им помогать», – делится Ленина.

Александра Барыкина не стало 26 марта 2011 года в Оренбурге, у него случился инфаркт во время концерта.

Лена Ленина оказывает помощь маме Александра Барыкина

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Ключевые слова: Лена Ленина, Александр Барыкин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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