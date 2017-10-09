Лена Ленина оказывает помощь маме Александра Барыкина

«Не забываю маму покойного Александра Барыкина, отправила с помощницей кое-каких лекарств ей в помощь. Растроганная Александра Георгиевна записала видео. Если бы каждый из нас взял бы себе хотя бы одного одинокого старика в подшефные, то мир был бы добрее. Помогаете ли вы таким людям? И если вы знаете одиноких стариков, высылайте их контакты, будем находить в городах их проживания добрых людей, которые возьмутся им помогать», – делится Ленина.
Александра Барыкина не стало 26 марта 2011 года в Оренбурге, у него случился инфаркт во время концерта.