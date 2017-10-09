Экс-домработница АНастасии Волочковой отрицает обвинения в свой адрес

Недавно звезда обвинила свою домработницу в воровстве.«Я очень близко подпускаю к себе людей, которые на меня работают. Я с ними сближаюсь, а потом происходит подобное. Очень неприятно говорить об этом, я Рае доверяла на 100%», - рассказала Анастасия в программе "Ты не поверишь!".Впервые сама домработница решила прервать молчание. По ее словам, все обвинения в ее адрес беспочвенны.«Да, не правда это все. Я ничего не брала. Никаких украшений не крала. С едой было все по-другому. Она сама отдавала продукты, и одежду Ариши тоже. Просто Насте нужно было меня уволить, вот она и сделала это подобным способом», - заявляет женщина.Пока что никаких комментариев со стороны Волочковой на данные слова экс-домработницы не было.