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Экс-домработница АНастасии Волочковой отрицает обвинения в свой адрес

Сегодня, 11:45
Известная балерина Анастасия Волочкова в последнее время все чаще сталкивается с предательством своего персонала.

Экс-домработница АНастасии Волочковой отрицает обвинения в свой адрес
Недавно звезда обвинила свою домработницу в воровстве.

«Я очень близко подпускаю к себе людей, которые на меня работают. Я с ними сближаюсь, а потом происходит подобное. Очень неприятно говорить об этом, я Рае доверяла на 100%», - рассказала Анастасия в программе "Ты не поверишь!".

Экс-домработница АНастасии Волочковой отрицает обвинения в свой адрес


Впервые сама домработница решила прервать молчание. По ее словам, все обвинения в ее адрес беспочвенны.

«Да, не правда это все. Я ничего не брала. Никаких украшений не крала. С едой было все по-другому. Она сама отдавала продукты, и одежду Ариши тоже. Просто Насте нужно было меня уволить, вот она и сделала это подобным способом», - заявляет женщина.

Пока что никаких комментариев со стороны Волочковой на данные слова экс-домработницы не было.

Экс-домработница АНастасии Волочковой отрицает обвинения в свой адрес

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 260
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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