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Виктор Сухоруков обвинил Дмитрия Нагиева в высокомерии

Сегодня, 09:42
На ТНТ начался новый сезон популярного сериала "Физрук", где главную роль исполняет Дмитрий Нагиев.

Виктор Сухоруков обвинил Дмитрия Нагиева в высокомерии
Также в сериале сыграли и Виктор Сухоруков, который на днях поговорил с журналистами и рассказал, как работается с Дмитрием.

Виктор Сухоруков обвинил Дмитрия Нагиева в высокомерии


«Дмитрий – конвейерный, неразговорчивый, самовлюбленный, высокомерный, горделивый, молчаливый. Мы с ним ни разу за все время работы даже чаю не попили. В перерыве болтали ни о чем. Уважал он меня? Показалось, что да. Побаивался? Тоже заметил. Чувствовал ли ко мне актерскую приязнь? Да. Мне показалось, что ему работалось комфортно. Но я не мог угнаться за ним. И это отставание его чуть раздражало. Он позволял себе даже хулиганить – идти не по сюжету», – ответил Виктор.

Сухоруков признается, что они с Нагиевым относятся к разным категориям артистов и для него не совсем понятным является то, что Дмитрию позволяют отходить от сценария.

Виктор Сухоруков обвинил Дмитрия Нагиева в высокомерии

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Ключевые слова: Дмитрий Нагиев, Виктор Сухоруков

Количество просмотров: 4 563
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из сериала

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