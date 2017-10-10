Виктор Сухоруков обвинил Дмитрия Нагиева в высокомерии

Также в сериале сыграли и Виктор Сухоруков, который на днях поговорил с журналистами и рассказал, как работается с Дмитрием.«Дмитрий – конвейерный, неразговорчивый, самовлюбленный, высокомерный, горделивый, молчаливый. Мы с ним ни разу за все время работы даже чаю не попили. В перерыве болтали ни о чем. Уважал он меня? Показалось, что да. Побаивался? Тоже заметил. Чувствовал ли ко мне актерскую приязнь? Да. Мне показалось, что ему работалось комфортно. Но я не мог угнаться за ним. И это отставание его чуть раздражало. Он позволял себе даже хулиганить – идти не по сюжету», – ответил Виктор.Сухоруков признается, что они с Нагиевым относятся к разным категориям артистов и для него не совсем понятным является то, что Дмитрию позволяют отходить от сценария.