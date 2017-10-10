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Ирина Шейк дала девушкам дельный совет

Сегодня, 13:18
Совсем недавно Ирина Шейк подарила своему возлюбленному ребенка, но решила долго не засиживаться на декрете, и уже через три месяца после родов вернулась к работе.

Ирина Шейк дала девушкам дельный совет
Ирина не любит распространяться о личной жизни, но в недавнем интервью решила поделиться секретами красоты.

«По поводу сексуальности женщины у меня есть собственная теория. Если вы будете зацикливаться на том, как понравиться мужчине мечты, ничего не выйдет. Я считаю, что понравиться нужно в первую очередь самой себе. Не надо думать о мужчине — думайте о себе! Сексуальность женщины совершенно не зависит от того, надели вы каблуки и пуш-ап или нет.

Ирина Шейк дала девушкам дельный совет


Сексуальность — это внутренняя гармония, которая отвечает за то, случится магия или нет. И если гармонии нет, это очень чувствуется. Постарайтесь сначала понравиться самой себе, а не мужчине — как только выстроите идеальные отношения с собой, он будет ваш», — считает модель.

Также Шейк признается, что идеальная фигура дана ей по наследству, ей никогда не приходилось сидеть на диетах, даже после рождения ребенка.

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 1 248
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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