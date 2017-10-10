Ирина Шейк дала девушкам дельный совет

Ирина не любит распространяться о личной жизни, но в недавнем интервью решила поделиться секретами красоты.«По поводу сексуальности женщины у меня есть собственная теория. Если вы будете зацикливаться на том, как понравиться мужчине мечты, ничего не выйдет. Я считаю, что понравиться нужно в первую очередь самой себе. Не надо думать о мужчине — думайте о себе! Сексуальность женщины совершенно не зависит от того, надели вы каблуки и пуш-ап или нет.Сексуальность — это внутренняя гармония, которая отвечает за то, случится магия или нет. И если гармонии нет, это очень чувствуется. Постарайтесь сначала понравиться самой себе, а не мужчине — как только выстроите идеальные отношения с собой, он будет ваш», — считает модель.Также Шейк признается, что идеальная фигура дана ей по наследству, ей никогда не приходилось сидеть на диетах, даже после рождения ребенка.