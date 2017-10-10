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Екатерина Климова привыкла тратить на себя огромные суммы денег

Сегодня, 13:25
Известная актриса Екатерина Климова является мамой четверых детей, и следующий год станет для нее юбилейным, женщине исполняется 40 лет.

Екатерина Климова привыкла тратить на себя огромные суммы денег
Но Екатерина совершенно не выглядит на свой возраст, ее фигуре могут позавидовать молодые девушки. На днях в интервью актриса призналась, как ухаживает за собой.

Екатерина Климова привыкла тратить на себя огромные суммы денег


«Честно могу признаться: я очень много работаю. Если ты играешь спектакль на сцене и выкладываешься полностью, то за один вечер теряешь до двух килограммов! Я обожаю спорт и фитнес, но на них не всегда хватает времени. Но у артистов бывают сезоны «простоя», он может не работать месяц-полгода-год… И если у меня случается такое, то в это время я активно занимаюсь спортом.

Екатерина Климова привыкла тратить на себя огромные суммы денег


Уход за лицом я доверяю только специалистам. Не существует одного рецепта, который подошел бы всем. Важно, чтобы лицом и телом занимались специалисты, которым ты доверяешь. Женщине, разумеется, нужно никогда не экономить на себе. Если у вас есть возможность потратить десять тысяч долларов на свою внешность — тратьте, не задумываясь!», — сообщила Климова.

По словам Екатерины, каждая женщина должна подобрать то, что подходит именно ей, и не ориентироваться только на советы известных персон.

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Ключевые слова: Екатерина Климова

Количество просмотров: 1 599
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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