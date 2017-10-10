Екатерина Климова привыкла тратить на себя огромные суммы денег

Но Екатерина совершенно не выглядит на свой возраст, ее фигуре могут позавидовать молодые девушки. На днях в интервью актриса призналась, как ухаживает за собой.«Честно могу признаться: я очень много работаю. Если ты играешь спектакль на сцене и выкладываешься полностью, то за один вечер теряешь до двух килограммов! Я обожаю спорт и фитнес, но на них не всегда хватает времени. Но у артистов бывают сезоны «простоя», он может не работать месяц-полгода-год… И если у меня случается такое, то в это время я активно занимаюсь спортом.Уход за лицом я доверяю только специалистам. Не существует одного рецепта, который подошел бы всем. Важно, чтобы лицом и телом занимались специалисты, которым ты доверяешь. Женщине, разумеется, нужно никогда не экономить на себе. Если у вас есть возможность потратить десять тысяч долларов на свою внешность — тратьте, не задумываясь!», — сообщила Климова.По словам Екатерины, каждая женщина должна подобрать то, что подходит именно ей, и не ориентироваться только на советы известных персон.