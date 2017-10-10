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Онкобольной Михаил Задорнов обратился к своим поклонникам

Сегодня, 14:46
На днях на личной странице Михаила Задорнова в социальной сети появился пост, обращенный к его поклонникам.

Онкобольной Михаил Задорнов обратился к своим поклонникам
В сообщении Михаил поблагодарил фанатов за слова поддержки, а также возмутился различными слухами, которые распускают недоброжелатели.

"Мне приятно, что вы меня не забываете. Я благодарен всем тем, кто меня поддерживает, подбадривает, желает выздоровления. Ваши письма и комментарии в сети придают мне силы, заряжают положительной энергией, вселяют желание жить. Спасибо вам!

Онкобольной Михаил Задорнов обратился к своим поклонникам


Но есть те, кто ради собственного пиара подробно расскажут о том, как приезжают ко мне в гости, помогают в лечении, привозят мне редкие лекарства, приготовленные в секретных лабораториях по рецептам, найденным на месте крушения НЛО, прилетавших к нам, чтобы почитать желтую прессу", – сообщил Задорнов.

По словам сатирика, ни его родные, ни друзья не соглашаются принимать участие в ток-шоу, чтобы обсудить его здоровье. Он попросил, чтобы его оставили в покое и дали спокойно пройти лечение.

Онкобольной Михаил Задорнов обратился к своим поклонникам

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Ключевые слова: Михаил Задорнов

Количество просмотров: 6 019
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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