Онкобольной Михаил Задорнов обратился к своим поклонникам

В сообщении Михаил поблагодарил фанатов за слова поддержки, а также возмутился различными слухами, которые распускают недоброжелатели."Мне приятно, что вы меня не забываете. Я благодарен всем тем, кто меня поддерживает, подбадривает, желает выздоровления. Ваши письма и комментарии в сети придают мне силы, заряжают положительной энергией, вселяют желание жить. Спасибо вам!Но есть те, кто ради собственного пиара подробно расскажут о том, как приезжают ко мне в гости, помогают в лечении, привозят мне редкие лекарства, приготовленные в секретных лабораториях по рецептам, найденным на месте крушения НЛО, прилетавших к нам, чтобы почитать желтую прессу", – сообщил Задорнов.По словам сатирика, ни его родные, ни друзья не соглашаются принимать участие в ток-шоу, чтобы обсудить его здоровье. Он попросил, чтобы его оставили в покое и дали спокойно пройти лечение.