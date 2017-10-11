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Участники проекта "Дом-2" получают баснословные зарплаты

Сегодня, 12:02
Вокруг главной телестройки страны ходят многочисленные слухи, поклонников особенно интересуют размеры зарплаты, которые получают участники реалити-шоу.

Участники проекта "Дом-2" получают баснословные зарплаты
Периодически в Сети всплывают какие-либо данные, но пока что официально подтвержденных данных не было. Но вот Татьяна Африкантова раскрыла некоторые секреты телепроекта, шокировав фанатов.

Участники проекта "Дом-2" получают баснословные зарплаты


Женщина заявляет, что участники получают сумму в размере 300 000 рублей, а те же домовцы, которые пользуются большей популярностью, даже больше этой суммы.

Поклонники телепроекта были шокированы, узнав о таких баснословных гонорарах.

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Ключевые слова: Дом-2, Татьяна Африкантова

Количество просмотров: 4 641
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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