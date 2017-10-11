Участники проекта "Дом-2" получают баснословные зарплаты

Периодически в Сети всплывают какие-либо данные, но пока что официально подтвержденных данных не было. Но вот Татьяна Африкантова раскрыла некоторые секреты телепроекта, шокировав фанатов.Женщина заявляет, что участники получают сумму в размере 300 000 рублей, а те же домовцы, которые пользуются большей популярностью, даже больше этой суммы.Поклонники телепроекта были шокированы, узнав о таких баснословных гонорарах.