Фанаты едва узнали Наташу Королеву на новом снимке

Некоторое время назад исполнительница поделилась фотографией, на которой позирует вместе с радиоведущей Аллой Довлатовой. Но подписчики удивились образу Королевой, едва узнав ее на снимке.Наташа предстала в белой блузке и прямой черной юбке. Такой наряд совершенно не привычен для певицы, видимо поэтому фолловеры и не оценили образ Королевой. Они обрушились на нее с критикой, посчитав, что она внешне стала похожа на Оксану Федорову.