Наташа предстала в белой блузке и прямой черной юбке. Такой наряд совершенно не привычен для певицы, видимо поэтому фолловеры и не оценили образ Королевой. Они обрушились на нее с критикой, посчитав, что она внешне стала похожа на Оксану Федорову.
Фанаты едва узнали Наташу Королеву на новом снимке
Сегодня, 12:47
Известная певица Наташа Королева является обладательницей роскошной фигуры, которую не устает демонстрировать на снимках.
Некоторое время назад исполнительница поделилась фотографией, на которой позирует вместе с радиоведущей Аллой Довлатовой. Но подписчики удивились образу Королевой, едва узнав ее на снимке.
Наташа предстала в белой блузке и прямой черной юбке. Такой наряд совершенно не привычен для певицы, видимо поэтому фолловеры и не оценили образ Королевой. Они обрушились на нее с критикой, посчитав, что она внешне стала похожа на Оксану Федорову.
Наташа предстала в белой блузке и прямой черной юбке. Такой наряд совершенно не привычен для певицы, видимо поэтому фолловеры и не оценили образ Королевой. Они обрушились на нее с критикой, посчитав, что она внешне стала похожа на Оксану Федорову.
← Светлана Пермякова стала выглядеть го... Впервые после объявление об ожидании ... →
Ключевые слова: Наташа Королева
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Количество просмотров: 3 484
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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