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Фанаты едва узнали Наташу Королеву на новом снимке

Сегодня, 12:47
Известная певица Наташа Королева является обладательницей роскошной фигуры, которую не устает демонстрировать на снимках.

Фанаты едва узнали Наташу Королеву на новом снимке
Некоторое время назад исполнительница поделилась фотографией, на которой позирует вместе с радиоведущей Аллой Довлатовой. Но подписчики удивились образу Королевой, едва узнав ее на снимке.

Фанаты едва узнали Наташу Королеву на новом снимке


Наташа предстала в белой блузке и прямой черной юбке. Такой наряд совершенно не привычен для певицы, видимо поэтому фолловеры и не оценили образ Королевой. Они обрушились на нее с критикой, посчитав, что она внешне стала похожа на Оксану Федорову.

← Светлана Пермякова стала выглядеть го... Впервые после объявление об ожидании ... →

Ключевые слова: Наташа Королева

Количество просмотров: 3 484
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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