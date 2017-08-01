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Анджелина Джоли откровенно рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

Вчера, 20:17
Грандиозный сексуальный скандал вокруг самого известного продюсера Голливуда Харви Вайнштейна продолжает набирать обороты.

Анджелина Джоли откровенно рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
65-летний Харви Вайнштейн вместе со своим братом Бобом в 2005 году создали одну из самых влиятельных кинокомпаний The Weinstein Company, однако крайне неприятная история, разгоревшаяся на днях вокруг Харви, началась ещё раньше. После первых признаний самых разных актрис в том, что Вайнштейн вёл себя с ними крайне непристойно, и даже насиловал, на продюсера со всех сторон посыпались обвинения. Молчание даже известных актрис легко объяснялось влиянием, оказываемым Вайнштейном на весь Голливуд - через его постель, как теперь выяснилось, можно было получить самые лучшие роли.

Анджелина Джоли откровенно рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна


К тому же, давно обсуждается тема притеснения в Голливуде женщин-актрис в целом - в основном, звездные дамы всегда получают за роли меньше, чем их коллеги-мужчины. Этот факт, несомненно, также сыграл свою негативную роль в скандале.

Анджелина Джоли откровенно рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна


Сегодня своё признание сделала знаменитая Анджелина Джоли: "У меня был плохой опыт работы с Харви Вайнштейном в юности. В результате я решила больше никогда не работать с ним и предупреждать других. Такое поведение по отношению к женщине в любой отрасли и стране неприемлемо" - заявила Джоли и добавила, что продюсер назначил ей встречу в номере отеля, где предложил отправиться с ним в спальню.

Анджелина Джоли откровенно рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна


Анджелина Джоли откровенно рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Харви Вайнштейн

Количество просмотров: 3 510
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, bbc

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