Жена Андрея Аршавина поделилась архивным семейным снимком

До свадьбы пара была вместе несколько лет, а в начале этого года они стали родителями очаровательной дочки. На днях Алиса опубликовала редкий кадр, который был сделан шесть лет назад.«Это шесть лет назад. Здесь нет фильтров, ботокса и филеров. Я вообще не выставляю фото с фильтрами, не умею. Хотя образованна. И из семьи образованных медиков. Здесь двое людей, которые полюбили друг друга и оставили свои семьи, где с обеих сторон есть дети. Первого сентября у нас была годовщина брака. За эти годы на меня и на него вылилось столько гадости. Но считаю, что мы выдерживали достойно. С кем нас только не сравнивали, мол, он гулящий, я проститутка, наркоманы, алкоголики», – призналась молодая мама.Алиса признается, что очень счастлива со своим супругом, несмотря на постоянные слухи, которые распускают завистники.