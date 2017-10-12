Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Жена Андрея Аршавина поделилась архивным семейным снимком

Сегодня, 15:03
Более года назад состоялось бракосочетание известного футболиста Андрея Аршавина и его возлюбленной Алисы Казьминой.

Жена Андрея Аршавина поделилась архивным семейным снимком
До свадьбы пара была вместе несколько лет, а в начале этого года они стали родителями очаровательной дочки. На днях Алиса опубликовала редкий кадр, который был сделан шесть лет назад.

Жена Андрея Аршавина поделилась архивным семейным снимком


«Это шесть лет назад. Здесь нет фильтров, ботокса и филеров. Я вообще не выставляю фото с фильтрами, не умею. Хотя образованна. И из семьи образованных медиков. Здесь двое людей, которые полюбили друг друга и оставили свои семьи, где с обеих сторон есть дети. Первого сентября у нас была годовщина брака. За эти годы на меня и на него вылилось столько гадости. Но считаю, что мы выдерживали достойно. С кем нас только не сравнивали, мол, он гулящий, я проститутка, наркоманы, алкоголики», – призналась молодая мама.

Алиса признается, что очень счастлива со своим супругом, несмотря на постоянные слухи, которые распускают завистники.

Жена Андрея Аршавина поделилась архивным семейным снимком

← Яна Рудковская произвела фурор новой ... Анастасия Волочкова жестко отреагиро... →

Ключевые слова: Андрей Аршавин

Количество просмотров: 4 810
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Супруга Андрея Аршавина снова вспомнила о неверности мужа
Макс Барских восхитил своим архивным фото
В Интернете опубликован первый снимок дочери Андрея Аршавина
Супруга Андрея Аршавина поделилась семейным снимком
Самое популярное за неделю
Комментарии

Харви Вайнштейн пытался покончить жизнь самоубийством Оскандалившийся продюсер Харви Вайнштейн попытался свести счеты с жизнью.
Анастасия Волочкова жестко отреагировала на критику одной из подписчиц На днях в микроблоге известной балерины Анастасии Волочковой появился кадр, который вызвал бурные дискуссии среди ее подписчиков.
Жена Андрея Аршавина поделилась архивным семейным снимком Более года назад состоялось бракосочетание известного футболиста Андрея Аршавина и его возлюбленной Алисы Казьминой.
Яна Рудковская произвела фурор новой прической Фанаты известного продюсера Яны Рудковской привыкли видеть ее с распущенными прямыми волосами.
Степан Меньщиков готов любить и дальше неродного сына Вот уже на протяжении нескольких дней обсуждается проблема, возникшая в семье экс-участника популярного реалити-шоу "Дом-2" Степана Меньщикова.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.