Анастасия Волочкова жестко отреагировала на критику одной из подписчиц

На снимке Анастасия запечатлена в кровати с букетом белых роз. Многие начали критиковать балерину, и звезда решила ответить одной из подписчиц в довольно резкой форме.«Вы будете смеяться, ущербная тетенька, но я не только в туалет пойду с этими розами... Дело в том, что у меня цветы даже на керамике унитазов и биде изображены. Это компания мне подарила на весь мой особняк 900 кв метров с семью спальнями. Я посплю немного и вам лично представлю эту красоту! Вам-то цветочки, судя по вашему личику на аватарке, не скоро подарят... Зачем столько злобы. Переживите уже мой успех», - написала Волочкова.Но фолловеры возмутились такой реакцией Анастасии и посоветовали ей быть более сдержанной в своих высказываниях.