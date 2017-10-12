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Анастасия Волочкова жестко отреагировала на критику одной из подписчиц

Сегодня, 15:11
На днях в микроблоге известной балерины Анастасии Волочковой появился кадр, который вызвал бурные дискуссии среди ее подписчиков.

Анастасия Волочкова жестко отреагировала на критику одной из подписчиц
На снимке Анастасия запечатлена в кровати с букетом белых роз. Многие начали критиковать балерину, и звезда решила ответить одной из подписчиц в довольно резкой форме.

Анастасия Волочкова жестко отреагировала на критику одной из подписчиц


«Вы будете смеяться, ущербная тетенька, но я не только в туалет пойду с этими розами... Дело в том, что у меня цветы даже на керамике унитазов и биде изображены. Это компания мне подарила на весь мой особняк 900 кв метров с семью спальнями. Я посплю немного и вам лично представлю эту красоту! Вам-то цветочки, судя по вашему личику на аватарке, не скоро подарят... Зачем столько злобы. Переживите уже мой успех», - написала Волочкова.

Но фолловеры возмутились такой реакцией Анастасии и посоветовали ей быть более сдержанной в своих высказываниях.

Анастасия Волочкова жестко отреагировала на критику одной из подписчиц

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 3 848
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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