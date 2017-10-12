Харви Вайнштейн пытался покончить жизнь самоубийством

Громкая история вокруг одного из главных голливудских продюсеров Харви Вайнштейна уже чуть не стоила ему жизни - накануне его дочь позвонила в экстренную службу 911 и сообщила, что отец вот-вот покончит с собой. В особняк в Лос-Анджелесе немедленно прибыли полиция, медики и, конечно же, множество представителей СМИ. Через несколько часов Вайнштейн появился перед камерами и неожиданно попросил помощи у журналистов, заявив, что он, в отличие от знаменитостей, всегда уважал прессу и даже папарацци.Западные издания также сообщают, что продюсер намерен пройти курс лечения от сексуальной зависимости и попытается "отмыть" испорченную репутацию. Тем временем уже через два дня на специальном заседании решится, будет ли Вайнштейн исключен из американской киноакадемии. Жена продюсера приняла решение о разводе.