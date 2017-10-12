Анастасия Барашкова впервые дала откровенное интервью о личной жизни

Звёзды.ру: Настя, мы знаем, что ты недавно ездила отдыхать. Поделишься впечатлениями? Отдых получился довольно спокойным, судя по фотографиям?Анастасия Барашкова: Впечатления конечно же замечательные, я очень люблю Мальдивы, люблю спокойный релакс. И, могу сказать, что не смотря на весь этот релакс и спокойствие программа была довольно насыщенной. Не было такого, чтобы мы целыми днями лежали на пляже ели и загорали.Звёзды.ру: На удивление, ты кажешься скромной, спокойной девочкой, приехавшей погреться на солнышке. Где же та Настя, которую все привыкли видеть. Дерзкая, раскрепощённая, обольстительная.Анастасия Барашкова: Ну, какой отдых такая и я. Собственно говоря дерзить было не перед кем, все себя очень хорошо вели, сервис был на высоте. С фотографом мы тоже нашли общий язык, поэтому все было идеально, а фотографии довольно, я думаю, обольстительные судя по выражению моего лица.Звёзды.ру: На одной из фотографий, ты рядом с мужчиной? Поделишься с нами, кто он?Анастасия Барашкова: Мужчина - мой муж, мы делали совместную романтическую фотосессию, у нас была на то причина, о которой я пока не рассказываю. Так что одной фотографией решила с вами поделиться. А то все спрашивают: где муж, как он выглядит?Звёзды.ру: И, все таки, Некоторые фотографии носят несколько искусительный характер. Кто выступал в роли фотографа?Анастасия Барашкова: Это был фотограф, который работал в тот момент на Мальдивах. Он делает разные фотосессии моделям, дизайнерам, ну, и посотрудничал со мной. Мне все очень понравилось и, думаю, мы будем в дальнейшем пользоваться его услугами.Звёзды.ру: Тебя кто-то сопровождал в поездке, или ты летала одна?Анастасия Барашкова: Мы летали - семьей: я и мой муж. Была вот такая аудиенция. Одна я никуда не летаю собственно, как и он, мы всегда вместе!Звёзды.ру: Как проводила время? Как всегда, старалась быть в центре событий, везде успеть или наоборот, смогла позволить себе полентяйничать?Анастасия Барашкова: Вы знаете, все равно я была наверное в каком-то рабочем процессе, разные интервью прилетали, так же и фотосессию я сделала достаточно длительную на жаре, и это тоже большой труд. Еще у меня был спорт, я буквально, наверное, на несколько дней ушла в него. А в целом, все равно всегда была на связи, генерировала идеи и мысли.Звёзды.ру: Что бы ты посоветовала каждой девушке приехавшей отдыхать?Анастасия Барашкова: Я бы наверное порекомендовала обязательно запечатлить этот отдых в красивых фотографиях. Многие не понимают насколько это приятно смотреть потом. Надо за собой ухаживать, следить и впечатлять людей в разных городах и странах.Звёзды.ру: Такая яркая и эксцентричная девушка, как ты, наверняка привлекала к себе сотни мужских взглядов, не так ли? Как ты чувствуешь себя в такие моменты?Анастасия Барашкова: Я уже наверное привыкла и не обращаю внимания на это. На меня, кстати, чаще смотрят женщины, чем мужчины. Если раньше, когда я была в возрасте лет 17, я как-то реагировала, забавлялась, с каждым годом эти взгляды увеличиваются, становятся более серьезными. Но, могу сказать, что я на них не реагирую и даже уже не замечаю. Это не значит, что на меня не смотрят, хотя бы потому, что это замечают мои окружающие, просто мы замечаем то, что хотим видеть. И, в данном случае, мне это не надо, поэтому я, естественно, не замечаю всех этих взглядов.Звёзды.ру: Вопрос немного личный. Предположим, к тебе "подкатили", но персонаж не в твоем вкусе или вообще не до него. Как грамотно отвертеться?Анастасия Барашкова: Мне сложно смоделировать данную ситуацию, потому что я замужем и даже когда ко мне подкатывали, когда я была свободна, я всегда строго реагировала. Неважно кто, и даже если мне нравился человек я с ним обрывала связь, мне было неинтересно.Звёзды.ру: Отдых это зачастую поиск новых впечатлений, встречи с интересными людьми.Заводила ли новые знакомства?Анастасия Барашкова: Нет, мы отдыхали вдвоем и нам никто не был нужен. Даже новые знакомства. Хотя, весьма полезным было, пожалуй, знакомство лишь только с тренером по вейкборду.Звёзды.ру: Старое доброе клише о "курортных романах", это можно отнести к тебе или все таки ты посвятила себя релаксу?Анастасия Барашкова: Ко мне это отнести нельзя, я всегда отдыхала в семье, поэтому у меня не было никаких курортных, рабочих романов. Так что, я всегда за постоянность и не нужно себя растрачивать на непонятно кого.