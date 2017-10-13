Марку Захарову необходимо больше внимания уделять своему здоровью

Марк Анатольевич имеет внушительный послужной список, за что его и любят российские зрители. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева спрогнозировала будущее актера, изучив его жизненный код.«Здоровье у знаменитости, к сожалению, не самое сильное, - считает Кузденбаева. - У него слабая поджелудочная и вообще все, что связано с желудочно-кишечным трактом. У него есть предрасположенность к всевозможным аллергиям, так что на его месте я бы не экспериментировала с продуктами питания. Но Марк Анатольевич знает о недостатках своего организма и ведет здоровый образ жизни: именно это помогло ему дожить до столь почтенного возраста».Пожелаем актеру долгих лет жизни, и особое внимание ему все таки надо уделять своему здоровью.