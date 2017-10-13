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Марку Захарову необходимо больше внимания уделять своему здоровью

Сегодня, 09:57
Сегодня, 13 октября, поздравления в честь дня рождения принимает любимый многими актер и сценарист Марк Захаров, которому исполнилось 84 года.

Марку Захарову необходимо больше внимания уделять своему здоровью
Марк Анатольевич имеет внушительный послужной список, за что его и любят российские зрители. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева спрогнозировала будущее актера, изучив его жизненный код.

Марку Захарову необходимо больше внимания уделять своему здоровью


«Здоровье у знаменитости, к сожалению, не самое сильное, - считает Кузденбаева. - У него слабая поджелудочная и вообще все, что связано с желудочно-кишечным трактом. У него есть предрасположенность к всевозможным аллергиям, так что на его месте я бы не экспериментировала с продуктами питания. Но Марк Анатольевич знает о недостатках своего организма и ведет здоровый образ жизни: именно это помогло ему дожить до столь почтенного возраста».

Пожелаем актеру долгих лет жизни, и особое внимание ему все таки надо уделять своему здоровью.

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Ключевые слова: Марк Захаров

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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