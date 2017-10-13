Мария Кожевникова поведала о тяжелых родах

Мария подарила своему супругу, бизнесмену Евгению Васильеву, замечательного сына. Очередной выпуск программы "Судьба человека" была посвящена актрисе, где она рассказала о том, как проходили роды.«Третьи роды случились так, что даже врач стал переживать, хотя Елена Николаевна Зарубина – гениальная женщина. Бывают врачи от Бога, она именно такая, мне повезло. У меня было двойное обвитие. В таких случаях, как правило, назначают кесарево сечение. Я за то, чтобы рожать естественным путем, если есть такая возможность… Врач стала переживать, потому что сроки по УЗИ одни, сроки по моей памяти другие, а по внутреннему состоянию третьи.В четыре часа ночи (последний месяц у меня были проблемы со сном), я вдруг вспомнила о молитве и подумала о том, как же я могла об этом забыть. Я прочитала ее. В девять часов у меня отошли воды. В результате все случилось так, как надо… – поведала Кожевникова. – У меня не было схваток, были какие-то проблемы, мне их вызывали. Наверное, мог быть другой исход, не такой хороший для меня. Но в результате мы с сыночком справились».Теперь же актриса ведет борьбу с лишними килограммами, набранными за время третьей беременности.