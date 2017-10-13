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Анджелина Джоли приняла участие в необычной фотосессии с хищниками

Сегодня, 13:20
Этот год значимый для известного глянцевого издания Harper’s Bazaar, который отмечает 150-летие.

Анджелина Джоли приняла участие в необычной фотосессии с хищниками
Юбилейный номер посвящен актрисе Анджелине Джоли, которая снялась в необычной фотосессии и затронула важную тему роли женщины в современном обществе.

Анджелина Джоли приняла участие в необычной фотосессии с хищниками


«Когда меня попросили написать это письмо, приуроченное к юбилейному выпуску Harper’s Bazaar – я представила себе девушку, читающую его 150 лет назад, когда люди редко доживали до 50, а женщинам и мечтать не доводилось о высшем образовании и уж тем более – о карьере. Что если бы она увидела нас, современных женщин, сегодня? Смогли бы мы вдохновить ее своим примером? Если да, то думаю, что ход истории можно было бы изменить в лучшую сторону, подняв вопрос о женских правах ранее», - считает Джоли.

Компанию Анджелине на фотографиях составили гепарды, но актриса вела себя очень спокойно рядом с опасными хищниками и была невозмутимой.

Анджелина Джоли приняла участие в необычной фотосессии с хищниками

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 1 456
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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