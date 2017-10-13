Анджелина Джоли приняла участие в необычной фотосессии с хищниками

«Когда меня попросили написать это письмо, приуроченное к юбилейному выпуску Harper’s Bazaar – я представила себе девушку, читающую его 150 лет назад, когда люди редко доживали до 50, а женщинам и мечтать не доводилось о высшем образовании и уж тем более – о карьере. Что если бы она увидела нас, современных женщин, сегодня? Смогли бы мы вдохновить ее своим примером? Если да, то думаю, что ход истории можно было бы изменить в лучшую сторону, подняв вопрос о женских правах ранее», - считает Джоли.
Компанию Анджелине на фотографиях составили гепарды, но актриса вела себя очень спокойно рядом с опасными хищниками и была невозмутимой.