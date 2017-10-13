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Друг Анфисы Чеховой будит ее на завтрак необычным способом

Сегодня, 13:37
Телеведущая Анфиса Чехова может похвастаться шикарной фигурой и не имеет никаких комплексов касательно своего реального веса.

Друг Анфисы Чеховой будит ее на завтрак необычным способом
Анфиса нередко рассказывает своим подписчикам о том, сколько она весит и как ей тяжело приходится в борьбе с лишними килограммами.

Друг Анфисы Чеховой будит ее на завтрак необычным способом


«Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 и весом 63-65 (он варьируется в течение месяца) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться Plus size», - говорила ранее Чехова.

Друг Анфисы Чеховой будит ее на завтрак необычным способом


На днях же в микроблоге телеведущей появились снимки, сделанные с утра в кровати в одной ночнушке. И оказалось, что снимал ее близкий друг.
«Когда твой друг-папарацци. Будит тебя на завтрак и неистово щелкает затвором айфона», - написала под снимками Анфиса.

Друг Анфисы Чеховой будит ее на завтрак необычным способом


Напомним, что в последнее время в Сети активно обсуждаются проблемы в семье Чеховой, тем более сейчас она находится на отдыхе со своим другом.

Друг Анфисы Чеховой будит ее на завтрак необычным способом

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Ключевые слова: Анфиса Чехова

Количество просмотров: 3 133
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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