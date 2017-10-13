Друг Анфисы Чеховой будит ее на завтрак необычным способом

«Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 и весом 63-65 (он варьируется в течение месяца) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться Plus size», - говорила ранее Чехова.
На днях же в микроблоге телеведущей появились снимки, сделанные с утра в кровати в одной ночнушке. И оказалось, что снимал ее близкий друг.
«Когда твой друг-папарацци. Будит тебя на завтрак и неистово щелкает затвором айфона», - написала под снимками Анфиса.
Напомним, что в последнее время в Сети активно обсуждаются проблемы в семье Чеховой, тем более сейчас она находится на отдыхе со своим другом.