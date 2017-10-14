Тимур Родригез собирается стать многодетным отцом

Тимур со своей супругой Анной воспитывает двоих сыновей, Мигеля и Даниэля. Но по словам звездного нумеролога Клары Кузденбаевой в семье артиста возможно пополнение.«С сегодняшнего дня в его жизни наступил год десятки - период успеха и популярности. Но, чтобы всего этого добиться, ему придется как следует поработать. Также у Тимура может родиться еще один ребенок. А вот начиная с осени следующего года ему нужно быть аккуратным, начнется время спада. Стоит быть внимательным за рулем, есть риск небольших аварий», - рассказывает нумеролог.Напомним, что Родригез вот уже десять лет счастлив в браке со своей супругой, они стараются поддерживать друг друга во всем.