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Ирина Шейк почтила память покойной бабушки, сделав татуировку

Сегодня, 13:59
Знаменитая модель Ирина Шейк уже больше двенадцати лет живет за рубежом.

Ирина Шейк почтила память покойной бабушки, сделав татуировку
В 18 лет Ирина решилась на переезд в столицу из Челябинска, а потом с успехом начала покорять модельный бизнес в Европе и США. Хоть на девушку и обрушился головокружительный успех, Ирина никогда не забывала свой родной город Еманжелинск и любимую семью.

Ирина Шейк почтила память покойной бабушки, сделав татуировку


В 2013 году не стало бабушки модели, которая жила в Сибае. Ирина старалась ее всегда навещать, а через год после кончины родственницы сделала татуировку, набив ее имя под щиколоткой. На днях тату попала в объектив фотокамер на светском мероприятии в Италии, благодаря разрезу на платье модели.

Ирина Шейк почтила память покойной бабушки, сделав татуировку

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 1 911
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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