В 2013 году не стало бабушки модели, которая жила в Сибае. Ирина старалась ее всегда навещать, а через год после кончины родственницы сделала татуировку, набив ее имя под щиколоткой. На днях тату попала в объектив фотокамер на светском мероприятии в Италии, благодаря разрезу на платье модели.
Ирина Шейк почтила память покойной бабушки, сделав татуировку
Сегодня, 13:59
Знаменитая модель Ирина Шейк уже больше двенадцати лет живет за рубежом.
В 18 лет Ирина решилась на переезд в столицу из Челябинска, а потом с успехом начала покорять модельный бизнес в Европе и США. Хоть на девушку и обрушился головокружительный успех, Ирина никогда не забывала свой родной город Еманжелинск и любимую семью.
В 2013 году не стало бабушки модели, которая жила в Сибае. Ирина старалась ее всегда навещать, а через год после кончины родственницы сделала татуировку, набив ее имя под щиколоткой. На днях тату попала в объектив фотокамер на светском мероприятии в Италии, благодаря разрезу на платье модели.
В 2013 году не стало бабушки модели, которая жила в Сибае. Ирина старалась ее всегда навещать, а через год после кончины родственницы сделала татуировку, набив ее имя под щиколоткой. На днях тату попала в объектив фотокамер на светском мероприятии в Италии, благодаря разрезу на платье модели.
← Филипп Киркоров показал новый образ Николай Басков все же собирается жени... →
Ключевые слова: Ирина Шейк
Количество просмотров: 1 911
Количество просмотров: 1 911
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Наталья Рудова продолжает делиться откровенными фотографиями Известная актриса Наталья Рудова полюбилась зрителями после съемок в нашумевшем сериале "Татьянин День".
Елена Подкаминская впервые появилась на светском мероприятии после рождения ребенка Всего несколько месяцев назад в семье известной актрисы Елены Подкаминской, полюбившейся зрителям после съемок в сериале "Кухня", случилось радостное событие, она стала мамой очаровательной дочки Евы.
Ольга Гажиенко раскритиковала поступок Ольги Рапунцель В последнее время в Сети активно обсуждается ситуация в семье звезд знаменитого реалити-шоу "Дом-2" Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.
Лилия Четрару не хочет возвращаться к бывшему бойфренду Звезда главной телестройки страны Лилия Четрару сейчас пытается понять для себя, стоит ли снова давать шанс Сергею Захарьяшу.