Ирина Шейк почтила память покойной бабушки, сделав татуировку

В 18 лет Ирина решилась на переезд в столицу из Челябинска, а потом с успехом начала покорять модельный бизнес в Европе и США. Хоть на девушку и обрушился головокружительный успех, Ирина никогда не забывала свой родной город Еманжелинск и любимую семью.В 2013 году не стало бабушки модели, которая жила в Сибае. Ирина старалась ее всегда навещать, а через год после кончины родственницы сделала татуировку, набив ее имя под щиколоткой. На днях тату попала в объектив фотокамер на светском мероприятии в Италии, благодаря разрезу на платье модели.