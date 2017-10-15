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Лилия Четрару не хочет возвращаться к бывшему бойфренду

Сегодня, 14:43
Звезда главной телестройки страны Лилия Четрару сейчас пытается понять для себя, стоит ли снова давать шанс Сергею Захарьяшу.

Лилия Четрару не хочет возвращаться к бывшему бойфренду
Уже несколько раз молодого человека обвиняли в изменах, теперь же он пытается вернуть свою бывшую девушку.

Лилия Четрару не хочет возвращаться к бывшему бойфренду


"Каждый день приходят сообщения с текстом: "Я тебя люблю". Он признает и понимает, что поступил очень подло. Раньше я легко сдавалась, и Сережа помнит об этом. Он осознает, что, если я снова прощу – это последний раз, больше попыток не будет. Надеется, что я все-таки его прощу, подарил мне огромный букет цветов. Но я не готова это сделать", – признается Лилия в интервью журналу "Дом-2".

Поклонники сразу же засыпали девушку сообщениями в социальных сетях. По их мнению, давать шанс Сергею уже не стоит, он никогда не изменится.

Лилия Четрару не хочет возвращаться к бывшему бойфренду

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Ключевые слова: Лилия Четрару

Количество просмотров: 2 392
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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