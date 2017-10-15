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Елена Подкаминская впервые появилась на светском мероприятии после рождения ребенка

Сегодня, 15:02
Всего несколько месяцев назад в семье известной актрисы Елены Подкаминской, полюбившейся зрителям после съемок в сериале "Кухня", случилось радостное событие, она стала мамой очаровательной дочки Евы.

Елена Подкаминская впервые появилась на светском мероприятии после рождения ребенка
Елена за довольно короткий промежуток времени смогла вернуть прежние формы, восхитив всех присутствующих на грандиозном ужине благотворительного фонда "Доктор Клоун".

Елена Подкаминская впервые появилась на светском мероприятии после рождения ребенка


«Тридцать существенных минут из светской жизни кормящей матери», — написала под фото Елена.

Фолловеры пришли в восторг от внешнего вида актрисы и засыпали ее комплиментами.

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Ключевые слова: Елена Подкаминская

Количество просмотров: 2 145
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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