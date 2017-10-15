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Наталья Рудова продолжает делиться откровенными фотографиями

Сегодня, 15:09
Известная актриса Наталья Рудова полюбилась зрителями после съемок в нашумевшем сериале "Татьянин День".

Наталья Рудова продолжает делиться откровенными фотографиями
В последнее время девушка довольно часто радует своих подписчиков откровенными снимками. И вот на днях в микроблоге актрисы появилась фотография, на которой Наталья запечатлена в коротких шортах и белой майке, оголив при этом живот.

Наталья Рудова продолжает делиться откровенными фотографиями


«Назад нельзя, такая сила притяженья ...», - написала под фото Рудова.

Фотография за довольно короткое время набрало огромное количество просмотров, но вот возможность комментировать свои посты актриса убрала, видимо не хочет получать критику в свой адрес.

Наталья Рудова продолжает делиться откровенными фотографиями

← Елена Подкаминская впервые появилась ...

Ключевые слова: Наталья Рудова

Количество просмотров: 7 540
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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