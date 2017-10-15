Наталья Рудова продолжает делиться откровенными фотографиями

В последнее время девушка довольно часто радует своих подписчиков откровенными снимками. И вот на днях в микроблоге актрисы появилась фотография, на которой Наталья запечатлена в коротких шортах и белой майке, оголив при этом живот.«Назад нельзя, такая сила притяженья ...», - написала под фото Рудова.Фотография за довольно короткое время набрало огромное количество просмотров, но вот возможность комментировать свои посты актриса убрала, видимо не хочет получать критику в свой адрес.