Точная причина смерти звезды пока остается загадкой - известно лишь, что Дмитрий внезапно почувствовал себя плохо и друзья поспешили отвезти его в ближайшую больницу, однако до врачей актер так и не доехал. Некоторые издания сообщают, что жизнь Марьянова оборвал оторвавшийся тромб.
Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни
Вчера, 23:31
Известный актер Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу.
Сегодня вечером всех любителей российского кино шокировало известие о смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, снявшегося во множестве фильмов и сериалов. Впервые он появился на экране в 1986 году. Также Марьянов выступал и на театральных подмостках, приняв участие в спектаклях "Ленкома" "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Жестокие игры" и других.
Точная причина смерти звезды пока остается загадкой - известно лишь, что Дмитрий внезапно почувствовал себя плохо и друзья поспешили отвезти его в ближайшую больницу, однако до врачей актер так и не доехал. Некоторые издания сообщают, что жизнь Марьянова оборвал оторвавшийся тромб.
Точная причина смерти звезды пока остается загадкой - известно лишь, что Дмитрий внезапно почувствовал себя плохо и друзья поспешили отвезти его в ближайшую больницу, однако до врачей актер так и не доехал. Некоторые издания сообщают, что жизнь Марьянова оборвал оторвавшийся тромб.
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Ключевые слова: Дмитрий Марьянов
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Количество просмотров: 16 874
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com
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Автор фото: vk.com
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