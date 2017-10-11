Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни

Сегодня вечером всех любителей российского кино шокировало известие о смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, снявшегося во множестве фильмов и сериалов. Впервые он появился на экране в 1986 году. Также Марьянов выступал и на театральных подмостках, приняв участие в спектаклях "Ленкома" "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Жестокие игры" и других.Точная причина смерти звезды пока остается загадкой - известно лишь, что Дмитрий внезапно почувствовал себя плохо и друзья поспешили отвезти его в ближайшую больницу, однако до врачей актер так и не доехал. Некоторые издания сообщают, что жизнь Марьянова оборвал оторвавшийся тромб.