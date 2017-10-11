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Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни

Вчера, 23:31
Известный актер Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу.

Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни
Сегодня вечером всех любителей российского кино шокировало известие о смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, снявшегося во множестве фильмов и сериалов. Впервые он появился на экране в 1986 году. Также Марьянов выступал и на театральных подмостках, приняв участие в спектаклях "Ленкома" "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Жестокие игры" и других.

Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни


Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни


Точная причина смерти звезды пока остается загадкой - известно лишь, что Дмитрий внезапно почувствовал себя плохо и друзья поспешили отвезти его в ближайшую больницу, однако до врачей актер так и не доехал. Некоторые издания сообщают, что жизнь Марьянова оборвал оторвавшийся тромб.

Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни

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Ключевые слова: Дмитрий Марьянов

Количество просмотров: 16 874
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com

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