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Бывший муж марии Максаковой впервые прокомментировал обвинения в убийстве

Сегодня, 07:56
Неделю назад генпрокуратура Украины завершило расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Бывший муж марии Максаковой впервые прокомментировал обвинения в убийстве
Заказчиком преступления был признан бывший муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин.

«Я безгранично благодарна следствию за проведенную работу и поддержку всех неравнодушных. Жизнь стоит того, чтобы бороться за правду и против зла, потому что иначе мы позволяем подонкам безнаказанность и вседозволенность», - ответила Максакова.

Бывший муж марии Максаковой впервые прокомментировал обвинения в убийстве


Наконец-то данное заявление впервые прокомментировал сам Тюрин.

«Я не причастен к том, в чем меня публично обвиняет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим, я прошу не впутывать меня и моих близких в свои грязные интриги», - сообщил мужчина в электронном письме телеканалу НТВ.

Стоит отметить, что Мария родила двоих детей от Тюрина, и сейчас они проживают с отцом, а с мамой практически не видятся.

Бывший муж марии Максаковой впервые прокомментировал обвинения в убийстве

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Ключевые слова: Мария Максакова, Денис Вороненков

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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