Бывший муж марии Максаковой впервые прокомментировал обвинения в убийстве

Заказчиком преступления был признан бывший муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин.«Я безгранично благодарна следствию за проведенную работу и поддержку всех неравнодушных. Жизнь стоит того, чтобы бороться за правду и против зла, потому что иначе мы позволяем подонкам безнаказанность и вседозволенность», - ответила Максакова.Наконец-то данное заявление впервые прокомментировал сам Тюрин.«Я не причастен к том, в чем меня публично обвиняет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим, я прошу не впутывать меня и моих близких в свои грязные интриги», - сообщил мужчина в электронном письме телеканалу НТВ.Стоит отметить, что Мария родила двоих детей от Тюрина, и сейчас они проживают с отцом, а с мамой практически не видятся.