Ради второго ребенка Кейт Мосс согласилась пройти курс лечения от алкоголизма

Кейт уже длительное время находится в отношениях с Николаем фон Бисмарком, который мечтает стать отцом. Поэтому женщина дала свое согласие отправиться в клинику в Таиланде, чтобы излечиться от алкоголизма, а потом уже задуматься о втором ребенке.Николай отрицательно относится к алкогольной зависимости Кейт, и чтобы сохранить отношения с возлюбленным модель согласилась на лечение.Напомним, что у Кейт подрастает 14-летняя наследница Лилу Грейс, которая была рождена от издателя Джефферсона Хэка.