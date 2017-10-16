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Ради второго ребенка Кейт Мосс согласилась пройти курс лечения от алкоголизма

Сегодня, 08:55
Некоторое время назад известная модель Кейт Мосс поведала о том, что хочет родить второго ребенка.

Ради второго ребенка Кейт Мосс согласилась пройти курс лечения от алкоголизма
Кейт уже длительное время находится в отношениях с Николаем фон Бисмарком, который мечтает стать отцом. Поэтому женщина дала свое согласие отправиться в клинику в Таиланде, чтобы излечиться от алкоголизма, а потом уже задуматься о втором ребенке.

Ради второго ребенка Кейт Мосс согласилась пройти курс лечения от алкоголизма


Николай отрицательно относится к алкогольной зависимости Кейт, и чтобы сохранить отношения с возлюбленным модель согласилась на лечение.
Напомним, что у Кейт подрастает 14-летняя наследница Лилу Грейс, которая была рождена от издателя Джефферсона Хэка.

Ради второго ребенка Кейт Мосс согласилась пройти курс лечения от алкоголизма

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Ключевые слова: Кейт Мосс

Количество просмотров: 1 482
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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